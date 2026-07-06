Siner igra pre Đokovića, ali na drugom terenu
Vreme čitanja: 1min | pon. 06.07.26. | 16:02
Novak kao drugi po redu na Centralnom terenu
Korak je ostao do velikog projektovanog polufinala Vimbldona između Novaka Đokovića i Janika Sinera. Ali, treba preći i taj jedan korak...
Organizatori turnira odredili su satnicu za utorak. A, po njoj Janik Siner će izaći na teren pre Novaka Đokovića. Samo što neće igrati na istom stadionu.
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Italijanski teniser će svoj meč protiv Jana-Lenarda Štrufa početi u 14 časova na terenu broj jedan. S druge strane, srpski as će svoj duel sa Feliksom Ožeom-Alijasimom igrati na Centralnom terenu, ali kao drugi po redu. Prvi duel će od 14.30 časova na tom terenu igrati Džesika Pegula i Koko Gof, a kada one završe, doći će red na Đokovića i Ožea-Alijasima.
Siner je apsolutni favorit u duelu sa Štrufom: u tri dosadašnja duela slavio je sva tri puta. Pored toga, italijanski as igra izvanredno duže vreme i kao kandidat broj jedan za titulu je došao u London. I Novak Đoković je favorit protiv rivala iz Kanade, jer ga je pobedio u dva takmičarska duela, dok je izgubio samo na Lejver kupu, koji je više revijalno izdanje.