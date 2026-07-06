Aleksa Radanov napustio Partizan Mozzart Bet

Proteklu sezonu počeo je u minhenskom Bajernu, ali gotovo da nije igrao u redovima bavarskog tima. U Evroligi nije ni kročio na parket, dok je u Bundesligi upisao samo tri nastupa i posle nešto više od četiri meseca, napustio je nemačku ekipu. Partizan Mozzart Bet je reagovao i potpisao je srpskog košarkaša, posebno jer su bili desetkovani povredama i bio im je potreban neko da izgura do kraja sezone i popuni roster. Košarkaš koji igra na pozicijama dva i tri nije imao neku preterano zapaženu ulogu, pa se može i zaključiti zašto saradnji nije nastavljena.

Odigrao je u Evroligi deset utakmica, jednu kao starter, ali provodio je svega oko sedam minuta u proseku na parketu. Sa takvom minutažom dolaze i sledeće brojke - 1,2 poena po meču i 0,9 skokova u proseku. U ABA ligi odigrao je deset utakmica i tamo je imao 3,4 poena u proseku jer je imao nešto veću minutažu, oko deset minuta.

Ranije u karijeri je nastupao za Crvenu zvezdu, FMP, Igokeu, Peristeri, Rune, Megu i varšavsku Legiju, pored pomenutog Bajerna.