Srebrni Orlići sleteli u Beograd; Kusturica: Kad bismo opet igrali sa Amerima

Lukić je odmah po sletanju sa osmehom poručio da je samo učešće na planetarnoj smotri veliki uspeh: „Veliki uspeh za nas je što smo uopšte igrali na ovakvom turniru, još što sam igrao za reprezentaciju Srbije, utisci su neverovatni. Igrati finale protiv Amerike je nešto mnogo lepo i ponosni smo na ovaj uspeh“.

Kusturica se dotakao uvodnog poraza u grupi od Australije.

„S obzirom na to kako smo otvorili turnir, verovatno su mnogi mislili da nećemo uspeti da doguramo ovako daleko, ali smo na kraju pokazali karakter“ istakao je najbolji igrač Srbije na minulom prvenstvu.

Košarkaš koji je u minuloj sezoni nastupao za Barselonu je pričao i o samom finalu sa selekcijom SAD-a:

„Ključni momenat je upravo bio taj poraz od Australije jer nam je to bio dobar šamar realnosti nakon kog smo podigli kvalitet igre. Što se tiče utakmice sa Amerikancima, ušli smo dobru u utakmicu, ali oni su zaista fizički dominantna ekipa. Izvukli smo neke pouke, verujem da kad bismo igrali sada ponovo sa njima da bi bilo znatno bolje“.

Kusturica se na kraju našao u najboljoj petorci prvenstva, što je svakako ogromna stvar, ali je istakao da je ipak na prvom mestu – timski uspeh.

„Svakako da znači, biti u najboljoj petorci sveta je veliko priznanje. Naravno da je osećaj dobar, ali nije isto kada se utakmica pobedi i izgubi“, zaključio je mladi reprezetnativac Srbije.