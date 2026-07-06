Panatinaikos čeka Bongu još 24 sata i sprema pare za Partizan Mozzart Bet

Saga oko Isaka Bonge je završena barem kada je Partizan Mozzart Bet u pitanju. Nemački reprezentativac je odigrao dve odlične sezone u crno-belom dresu, ali je odlučio da napusti klub sezonu pre isteka ugovora. U nedelju su predstavnici Bonge obavestili crno-bele da se aktivira izlazna klauzula za Evropu po kojoj Partizan zarađuje 700.000 evra. Ovu cifru će uplatiti novi klub Nemca koji će biti Panatinaikos.

Naime, Željko Obradović je odigrao ključnu ulogu u dolasku Bonge u zeleni deo Atine, ali će se na promocuju sačekati još malo. Naime, Panatinaikos je dao još 24 sata Bongi da pronađe NBA angažman koji mu je bio prioritet, nezvanično saznaje Mozzart Sport. Ukoliko u nekom slučaju pronađe NBA klub koji zadovoljava njegove potrebe, Bonga će ponovo aktivirati izlaznu klauzulu, ali sa Panatinaikosem koji je izašao u susret Bongi koji ima identičnu klauzulu svakog leta pošto je prema još nepotvrđenim informacijama potpisao trogodišnji ugovor sa Panatinaikosem.