Najskuplji defanzivac u istoriji Olimpijakosa! Smajlović u Pireju za 6.500.000

Kako su se odvijali pregovori u poslednja dva dana, delovalo je da će Olimpijakos odustati od švedskog štopera i okrenuti se drugim opcijama. Nisu hteli u Sandefjordu da popuste, išlo se gore-dole sa ciframa i kako prenosi grčki "Sport24", sve se rešilo i definitivno u petak uveče. Poslali su crveno-beli ponudu od preko 6.500.000 evra, uz procenat od buduće prodaje - koji još nije tačno poznat - i to već norveški klub nije mogao da odbije. Ruka ruci i u subotu je definitivno sve rešeno, iako je jutros bilo par sitnih problema i dalje u ovom dogovoru, s obzirom da grčki velikan očigledno nije bio jedini u ovoj trci, osim ako se nije medijski pumpalo iz Skandinavije.

Olimpijakos je uspeo da prevaziđe sve prepreke koje su se pojavile čak i posle postizanja dogovora sa norveškim klubom. Najveći problemi odnosili su se na predstavnike igrača, pošto su se neprestano pojavljivale informacije da su se u trku uključili veliki evropski klubovi, među kojima je poslednji bio i Olimpik iz Marselja. Rešili su se i ti problemi na kraju, tako će Zinedin Smajlović direktno iz Norveške otići u holandski Vlardingen, gde Olimpijakos trenutno obavlja glavni deo letnjih priprema. Neće ići uopšte u Grčku, već će se tamo sve potpisati, tako da će odmah početi da radi pod trenerskom palicom Hosea Luisa Mendilibara.

Fudbaler poreklom iz Bosne i Hercegovine je prošao mnoge švedske omladinske škole, a posle godinu dana u ekipi Tabi iz rodnog grada, potpisao je za italijanski Leće. Igrao je na pozajmici u Leku, ali nije zadovoljio igrama, tako da je ugovor raskinut. Poslednje dve sezone proveo je u Norveškoj, prvo u Sandvikenu, zatim u Sanderfjordu, gde se i dokazao i skrenuo pažnju Olimpijakosa.

Za mladu reprezentaciju Švedske odigrao je tri utakmice. Fudbaler koji je dobio ime po Zidanu još nije dobio poziv u A selekciju, što bi moglo da se promeni jer će sada igrati u Grčkoj, na daleko većoj sceni.