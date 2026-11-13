Bilo je priče za Partizan, ali Vuković je rešenje za Poljake: Navijačima je najvažnije da vide strast

„Imam veoma pozitivne utiske. Imao sam priliku da obiđem trenažni centar i zaista je impresivan. Reč je o velikom klubu sa bogatom istorijom. Otkako sam u Poljskoj, svestan sam njegovog značaja. To je jedan od najvažnijih razloga za ovu odluku“, istakao je nekadašnji prvotimac Partizana.

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Baš posle rastanka crno-belih i Saše Ilića bio je Vuković, zajedno sa Žarkom Lazetićem, među kandidatima da dobije posao u Humskoj, ali se to nije desilo, pa je ostao u državi u kojoj je i fudbalski i trenerski oblikovan. Kao strateg na prethodnim adresama bio je akter 19 utakmica protiv Krakovije, bilo kao šef stručnog štaba, bilo kao igrač, a na njima je pretrpeo samo tri poraza.

„Dobro mi je išlo, posebno u ulozi trenera. Podsećali su me na to pred svaku utakmicu protiv Krakovije. Zato sam prema njoj gajio određene simpatije... Nadam se da ću sada biti uspešan sa Krakovijom. Ako govorimo o nečemu pozitivnom za navijače Krakovije, dobro se sećam poraza u polufinalu Kupa Poljske dok sam bio trener Legije. Krakovija je tada na kraju i osvojila Kup. Retko sam gubio, ali taj poraz pamtim.“

Detaljno Vuković prati prilike u Ekstraklasi, uveren je da će mu prazan hod tokom reprezentativne pauze koristiti da spremi ekipu za naredne izazove.

„To će svakako pomoći u aklimatizaciji i prilagođavanju pred prvu utakmicu. Dobra stvar je što ćemo, nakon kratke pauze, imati jasnu sliku o stanju ekipe posle mesec dana rada – šta možemo da očekujemo od igrača i šta možemo da promenimo. Za mene, kao trenera, ovo nije najgori trenutak; naprotiv, ovo je veoma dobar trenutak. Moramo to da iskoristimo.“

U ekipi je zatekao nekoliko Balkanaca, kao i šarenolik sastav u kome ima na raspolaganju fudbalere čak 17 različitih nacionalnosti.

„Ne pravim nikakve razlike među igračima na osnovu njihovog porekla, boje kože ili godina. Igrača procenjujem na osnovu zalaganja, svakodnevne posvećenosti, kvaliteta, onoga što može da pruži timu i koliko je spreman da se žrtvuje. To su presudne stvari, tu nema nikakve dileme. Dobro se slažem kako sa ljudima sa Balkana, tako i sa onima iz drugih delova Evrope i sveta. Navijačima je najvažnije da u timu vide strast i posvećenost. Koncept i način igre moraju biti prilagođeni potencijalu igrača. Strast i srce su ključni, kako u Krakoviji, tako i u fudbalskim timovima uopšte. Veoma sam srećan što sam ovde; ja sam neko ko pažljivo bira poslove. Došao sam u najstariji klub u Poljskoj, koji ima veliku istoriju, i veoma mi je drago što ću imati priliku da ovde ispišem deo te istorije“, dodao je Aleksandar Vuković, koji u biografiji ima 177 mečeva u Ekstraklasi i to će mu sigurno pomoći na novom radnom mestu.