Najzad Efes krenuo da živi bez Majka Džejmsa
Vreme čitanja: 6min | pet. 13.11.26. | 20:31
Džordan Lojd je bio u patikama Majka Džejmsa i sa 22 poena vodio Efes do pobede protiv Virtusa
Već više od mesec dana otkako se Majk Džejms povredio protiv Crvene zvezde, Anadolu Efes nikako da zaigra onako kako se očekuje. Trener Pablo Laso je već nekoliko puta isticao da njegovi igrači moraju da shvate da Majka neće biti ove sezone jer im se dešavaju neki porazi koji ne bi smeli. Ovo veče je, međutim, bilo drugačije — ovo veče je bilo Efesovo u potpunosti, jer su razbili Virtus iz Bolonje rezultatom 103:91.
Sama činjenica da je turski velikan ubacio 103 poena dovoljno govori koliko je ekipa bila dominantna u napadu. Svi su imali svoje epizode, ali niko se više nije istakao od Džordana Lojda. Nekadašnji bek crveno-belih igrao je baš kao Majk Džejms — imao je loptu u rukama, pogađao šuteve iz svih pozicija i na kraju bio najbolji pojedinac susreta sa 22 poena i pet skokova.
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Sastav iz Istanbula je već u uvodnim četvrtinama preuzeo potpunu inicijativu i strpljivom igrom uspeo da izgradi opipljivu rezultatsku prednost pre odlaska na veliki odmor. Ipak, gosti iz Bolonje, koje sa klupe predvodi Aleks Mumbru, nisu se predavali. U trećoj deonici italijanski predstavnik je zaigrao znatno agresivnije, uspeo da zakomplikuje situaciju i nagovesti potencijalni preokret, ali snage za potpuni rezultatski egal i ugrožavanje trijumfa domaćina nije bilo.
Turski velikan je već nakon uvodnih deset minuta stekao osam poena viška, da bi do odlaska na veliki odmor potpuno slomio otpor gostiju i pobegao na ogromnih plus 17 (60:43). Impresivno zvuči podatak da je domaćin meč završio sa nestvarnih 53,6 odsto uspešnosti van linije 6,75 (15 pogođenih trojki iz 28 pokušaja), uz čak 24 timske asistencije i svega četiri izgubljene lopte, što najbolje oslikava besprekornu organizaciju igre Lasovog sastava.
Iako je Efes tokom trećeg kvartala imao i maksimalnih 18 poena prednosti, Virtus se nije predavao. Italijanski tim je u finišu treće deonice, a potom i u odlučujućem periodu, uspeo da istopi zaostatak i priđe na osam poena minusa, čime je uneo dozu neizvesnosti. Međutim, kad god bi gosti zapretili potpunim priključkom, domaćin je pronalazio pravi odgovor, u prelomnim trenucima odgovornost su preuzimali Džordan Lojd i Metju Strazel, pogađajući najvažnije šuteve kojima su odbili svaki napad tima iz Bolonje.
U redovima pobedničkog tima na smenu su blistali bivši košarkaši Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta. Uz pomenutog Lojda, nekadašnji centar crno-belih Bruno Fernando potpuno je zagospodario reketom i meč završio sa moćnim dabl-dabl učinkom od 15 poena i 10 uhvaćenih lopti. Veliku podršku pružio im je i izuzetno raspoloženi Kolin Malkolm, koji je brojao do 20 poena.
Sa druge strane, u ekipi Virtusa jedini vredan pomena u napadačkom smislu bio je Derik Alston Džunior, koji je duel okončao sa 15 postignutih poena, što je bilo nedovoljno da se izbegne novi neuspeh na gostujućem terenu. Dvocifreni su bili još Markus Kar i Rašid Belo sa po 11, odnosno Dijara i Klintman sa po 10 poena. Posebnu ulogu u organizaciji igre gostiju imao je Tajler Frejžer, koji je uz devet poena podelio čak 10 asistencija, dok je Mamadu Diuf dodao devet poena i četiri skoka.
Nakon 11 odigranih rundi u elitnom evropskom takmičenju, Efes je popravio svoj bilans na pet pobeda i šest poraza, dok ekipa iz Bolonje ostaje u donjem delu tabele sa učinkom od četiri trijumfa i sedam izgubljenih utakmica.
EVROLIGA - 11. kolo
Sreda
Pariz - Fenerbahče 111:109
/Nilikina 22 - Horton Taker 32/
Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73
/Klark 14 - Micić 14/
Olimpijakos - Dubai 101:72
/Furnije 28 - Bejkon 20/
Olimpija Milano - Žalgiris 83:86
/Gudurić 20 - Valančijunas 17/
Valensija - Bajern Minhen 102:87
/Bruks 14 - Obst 22/
Real Madrid - Crvena zvezda 105:83
/Luvavu 22 - Karter 18/
Petak
Efes - Virtus 101:85
/Lojd 22 - Alston 15/
Panatinaikos - Barselona
Asvel - Bešiktaš