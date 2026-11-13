Najzad Efes krenuo da živi bez Majka Džejmsa

Već više od mesec dana otkako se Majk Džejms povredio protiv Crvene zvezde, Anadolu Efes nikako da zaigra onako kako se očekuje. Trener Pablo Laso je već nekoliko puta isticao da njegovi igrači moraju da shvate da Majka neće biti ove sezone jer im se dešavaju neki porazi koji ne bi smeli. Ovo veče je, međutim, bilo drugačije — ovo veče je bilo Efesovo u potpunosti, jer su razbili Virtus iz Bolonje rezultatom 103:91.

Sama činjenica da je turski velikan ubacio 103 poena dovoljno govori koliko je ekipa bila dominantna u napadu. Svi su imali svoje epizode, ali niko se više nije istakao od Džordana Lojda. Nekadašnji bek crveno-belih igrao je baš kao Majk Džejms — imao je loptu u rukama, pogađao šuteve iz svih pozicija i na kraju bio najbolji pojedinac susreta sa 22 poena i pet skokova.