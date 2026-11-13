Partija sezone u Prvoj ligi Srbije! Četiri majstorije jednog čoveka

Izvadio je Stanković paletu, slikarsku četkicu i počeo da stvara umetnine na terenu. Sredinom prvog poluvremena je iz prijema izbacio dvojicu čuvara, pa uhvatio golmana na krivoj nozi, da bi u 37. minutu postigao spektakularan pogodak sa distance. Nije mu smetalo što je lopta išla unazad, jer je već sekund, dva kasnije zarila u rašlje i malu mrežu.

A onda, drugo poluvreme i novi mangupluci krilonog fudbalera iz Vranja. Lažnjak, dva protivnička igrača na putu ka kiropraktičaru, a onda bomba levicom i het-trik! Tri gola u prvih 13 utakmica sezone, a onda još tri u 14. nastupu. Strašan je potez napravila uprava Proletera kada je devetog septembra dovela Stankovića iz Voždovca bez obeštećenja.

Pet minuta nakon kompletiranja het-trika, Stanković je počastio i saigrača, imenjaka Savanovića koji je tek ušao na teren. Driblinzi, pa asistencija spoljnom za potvrdu novog trijumfa, čak petog u poslednjih osam utakmica.

Počasni gol Dubočice u režiji Aleksandra Pavlovića nije pokvario sreću gostiju. Zrenjaninci su osvojili čak 18 od moguća 24 boda u minulih osam duela, na polovini sačuvali mrežu netaknutom i skočili na šesto mesto prvenstvene tabele, odnosno u plej-of zonu.

Ozbiljne pohvale kako za seriju nepobedivosti, tako i za večerašnje čitanje Dubočice i taktike Alberta Nađa, idu na račun trenera gostiju Igora Savića. Dozvolio je protivniku da kontroliše posed, pa mu ozbiljno naudio kontra napadima. Interesantno, od deset udaraca Proletera, čak devet je išlo u okvir gola.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 18. KOLO

Petak

Dubočica - Proleter 023 1:4 (0:2)

/Pavlović 80 - Stanković 24, 37, 64, Savanović 69/

Subota

13.00: (3,00) Teleoptik (3,80) Spartak Subotica (2,05)

16.00: (1,62) Borac 1926 (3,80) Loznica (5,00)

Nedelja

13.00: (2,95) OFK Vršac (3,30) Javor (2,25)

16.00: (2,70) Metalac (3,15) Napredak (2,50)

16.00: (1,20) TSC Bačka Topola (6,25) Jedinstvo Ub (12,0)

Ponedeljak

13.00: Bor 1919 - Smederevo

13.00: (2,50) Grafičar (3,30) Voždovac (2,60)

***Kvote su podložne promenama