Stivens se oporavlja od virusa, Vilis se sprema za Evroligu

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Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 19:28
Derek Vilis i Lamar Stivens nisu sa ekipom Partizan Mozzart Beta u Zadru
Posle veoma bitne pobede u Beogradu protiv Baskonije, Partizan Mozzart Bet je u petak ujutro krenuo put Zadra, ali u značajno izmenjenom sastavu. Trener Đoan Penjaroja prvi put može da računa na novo pojačanje u vidu Krisa Silve na poziciji centra, ali zato nema nekoliko bitnih imena — pre svega Lamara Stivensa i Itana Tompsona, koji su igrali sjajno u poslednje vreme, dok i dalje sa ekipom nije Derek Vilis, nezvanično saznaje Mozzart Sport.
Naime, Lamar Stivens je neočekivano propustio meč sa Baskonijom jer je imao stomačnih problema na dan utakmice. Zbog toga nije bio u stanju da pomogne ekipi u četvrtak, a odlučeno je da odmori i meč ABA lige jer se naredne nedelje igraju dve izuzetno važne utakmice u Evroligi protiv Valensije u utorak i Bešiktaša u petak.
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Kada smo već kod Evrolige, postoji sasvim realna šansa da naredne nedelje najzad na parketu vidimo i Dereka Vilisa. Američki krilni centar se povredio još na prvom meču sezone protiv Olimpije iz Milana i prema našim saznanjima sada je u potpunosti spreman. Već neko vreme trenira sa ekipom, ali je odlučeno da ni on ne putuje u Zadar.
U Hrvatskoj nema ni Itana Tompsona, koji je neugodno pao protiv Baskonije i zaradio tešku kontuziju mišića oko kuka. Ustanovljeno je da nema preloma, ali za sada još nije precizno poznato koliko će mečeva propustiti Tompson.