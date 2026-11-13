Stivens se oporavlja od virusa, Vilis se sprema za Evroligu

Posle veoma bitne pobede u Beogradu protiv Baskonije, Partizan Mozzart Bet je u petak ujutro krenuo put Zadra, ali u značajno izmenjenom sastavu. Trener Đoan Penjaroja prvi put može da računa na novo pojačanje u vidu Krisa Silve na poziciji centra, ali zato nema nekoliko bitnih imena — pre svega Lamara Stivensa i Itana Tompsona, koji su igrali sjajno u poslednje vreme, dok i dalje sa ekipom nije Derek Vilis, nezvanično saznaje Mozzart Sport.

Naime, Lamar Stivens je neočekivano propustio meč sa Baskonijom jer je imao stomačnih problema na dan utakmice. Zbog toga nije bio u stanju da pomogne ekipi u četvrtak, a odlučeno je da odmori i meč ABA lige jer se naredne nedelje igraju dve izuzetno važne utakmice u Evroligi protiv Valensije u utorak i Bešiktaša u petak.