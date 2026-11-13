Golman Elčea s decom stigao kući, kad tamo - maskirani lopovi!

Drama sa srećnim krajem. Golman španskog Elčea Matijas Dituro objavio je u petak uveče da su on i njegova porodica prethodne večeri bili žrtve brutalne pljačke. Kako je naveo u saopštenju objavljenom na njegovom Instagram nalogu, trojica maskiranih provalnika upali su u njihov dom dok unutra nije bilo nikoga krenuli s premetačinom i pljačkom, uz podršku četvrtog lika koji im je "čuvao stražu".

Da stvar bude gora, argentinski golman se baš u tim trenucima vratio kući automobilom u kojem su bila i dvojica njegovih sinova od šest i osam godina. Ne sluteći šta se dešava unutra, Dituro je krenuo da izlazi iz kola, ali je potencijalnu tragediju sprečila njegova žena.