Golman Elčea s decom stigao kući, kad tamo - maskirani lopovi!
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 19:50
Matijas Dituro otkrio da su u četvrtak uveče četvorica provalnika upala u njegov dom. Tragediju je sprečila njegova žena
Drama sa srećnim krajem. Golman španskog Elčea Matijas Dituro objavio je u petak uveče da su on i njegova porodica prethodne večeri bili žrtve brutalne pljačke. Kako je naveo u saopštenju objavljenom na njegovom Instagram nalogu, trojica maskiranih provalnika upali su u njihov dom dok unutra nije bilo nikoga krenuli s premetačinom i pljačkom, uz podršku četvrtog lika koji im je "čuvao stražu".
Da stvar bude gora, argentinski golman se baš u tim trenucima vratio kući automobilom u kojem su bila i dvojica njegovih sinova od šest i osam godina. Ne sluteći šta se dešava unutra, Dituro je krenuo da izlazi iz kola, ali je potencijalnu tragediju sprečila njegova žena.
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"Upravo u tom trenutku pozvala me je supruga i upozorila na ono što se događa. Zahvaljujući njenom pozivu i brzoj reakciji jednog komšije, koji je čuo buku i proverio na svojim nadzornim kamerama da neko ulazi u našu kuću, nismo ni ušli unutra. Moja deca su briznula u plač, preklinjući me da ne izlazim iz automobila i da se udaljimo odatle. Bilo je to nekoliko minuta istinskog užasa koje nikada nećemo zaboraviti", napisao je Dituro i dodao da su lopovi ubrzo pobegli.
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Ostavili su za sobom, navodi on, potpuno demoliranu kuću.
"Materijalne stvari mogu da se nadoknade, ali mir i osećaj sigurnosti u sopstvenom domu neće se tako lako vratiti. Od srca želim da zahvalim našem komšiji na brzoj reakciji, kao i svim ljudima koji nam pružaju podršku. Zahvaljujući tom pozivu, danas možemo da kažemo da smo svi dobro. Verujem da će nadležni organi uspeti da identifikuju odgovorne i da će oni snositi posledice za štetu koju su prouzrokovali."
Najvažnije od svega, sam Dituro i njegova deca su dobro, ali trauma svakako ostaje.