Košmarni start Orlova! Meč jedva počeo, a Srbija već gubi 0:2 (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 21:11
U velikom smo rezultatskom minusu posle samo petnaest minuta duela s Nemačkom
Nismo gajili preveliki optimizam pred početak večerašnjeg duela na stadionu "Rajko Mitić", ali ni najveći pesimisti verovatno nisu mogli da zamisle ovako užasan start Srbije protiv Nemačke.
Izabranici Veljka Paunovića gotovo da nisu dotakli loptu, a već smo u minusu od dva gola posle samo petnaest minuta!
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Nemci su od prvog sudijskog zvižduka uspostavili potpunu kontrolu igre, a onda i došli u vođstvo posle samo tri minuta. Mitelštat je izveo korner s leve strane, Haverc je prebacio na prvoj stativi, a ona je zakačila Srđana Babića i našla se u mreži.
Početak iz košmara, a najgore je tek sledilo.
Pavlović je uposlio Haverca, koji je izbegao ofsajd, njegov šut je odbrano Vanja Milinković Savić, ali nije bilo spasa od "popravnog" Florijana Virca koji je sa svega nekoliko metara pogodio praznu mrežu.
Sluti na još jednu tragičnu noć srpskog reprezentativnog fudbala...