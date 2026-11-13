Košmarni start Orlova! Meč jedva počeo, a Srbija već gubi 0:2 (VIDEO)

Nemci su od prvog sudijskog zvižduka uspostavili potpunu kontrolu igre, a onda i došli u vođstvo posle samo tri minuta. Mitelštat je izveo korner s leve strane, Haverc je prebacio na prvoj stativi, a ona je zakačila Srđana Babića i našla se u mreži.

Početak iz košmara, a najgore je tek sledilo.

Pavlović je uposlio Haverca, koji je izbegao ofsajd, njegov šut je odbrano Vanja Milinković Savić, ali nije bilo spasa od "popravnog" Florijana Virca koji je sa svega nekoliko metara pogodio praznu mrežu.

Sluti na još jednu tragičnu noć srpskog reprezentativnog fudbala...