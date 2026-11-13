Ovo je poražavajuće... Nemačka se igra sa Srbijom (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 21:43
Statistika koja boli
Bolela je ona nemoć u Nemačkoj pre meseci po dana. Za 90 i kusur minuta uputili smo jedan jedini udarac na gol domaćina, imali xG 0,01, posed lopte 26 odsto, tek tri kontakta s loptom u šesnaestercu rivala...
Mislili ste da ne može gore? Prevarili ste se. Ono što su Orlovi doživeli u prvih 45 minuta protiv čete Jirgena Klopa je prilično popražavajuće - da ne kažemo ponižavajuće. Rezultatski to i nije tako strašno (0:2), ali kada pričamo o utisku... Ili bolje da ne pričamo.
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Biće dovoljno da bacite pogled na statistiku. U pitanju su brojke kakve se zaista retko viđaju i u susretima timova iz različitih nivoa takmičenja. Samo jedan pokušaj udarca ka golu imala je Srbija (1:12); posed lopte svega 22 odsto, ponovo tri kontakta s loptom u 16 metara Nemačke, međutim potpuno bezopasna...
Na momente je zaista izgledalo kao da naši momci ne mogu ni prekršaj da naprave. I sve to dok gosti u trećoj brzini lagano kombinuju i osvajaju prostor. Da su bili malo koncentrisaniji, vodili bi sa 4:0, pošto su Haverc i Ta promašili baš izglede prilike.
Možda i najveću nemoć oslikava broj uspešnih pasova Paunovićevog sastava. Bilo ih je svega 68?! S druge strane Nemci brojali do 476.
Povrh svega, rival je i pretrčao više u prvih 45 minuta...