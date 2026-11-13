Ovo je poražavajuće... Nemačka se igra sa Srbijom (VIDEO)

Biće dovoljno da bacite pogled na statistiku. U pitanju su brojke kakve se zaista retko viđaju i u susretima timova iz različitih nivoa takmičenja. Samo jedan pokušaj udarca ka golu imala je Srbija (1:12); posed lopte svega 22 odsto, ponovo tri kontakta s loptom u 16 metara Nemačke, međutim potpuno bezopasna...

Na momente je zaista izgledalo kao da naši momci ne mogu ni prekršaj da naprave. I sve to dok gosti u trećoj brzini lagano kombinuju i osvajaju prostor. Da su bili malo koncentrisaniji, vodili bi sa 4:0, pošto su Haverc i Ta promašili baš izglede prilike.

Možda i najveću nemoć oslikava broj uspešnih pasova Paunovićevog sastava. Bilo ih je svega 68?! S druge strane Nemci brojali do 476.

Povrh svega, rival je i pretrčao više u prvih 45 minuta...