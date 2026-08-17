Bitka juga i severa, Kardif i Reksam dižu temperaturu u Velsu

Kako god bilo, nema dileme da će prvi od šest ovogodišnjih velških derbija privući pažnju ljubitelja fudbala u tom delu Velike Britanije.

"Tri velška kluba u Čempionšipu... Pa to je ogromna stvar za ovu zemlju. Skoro da ćemo imati mini ligu unutar Čempionšipa. Prošle godine smo bili bolji od Svonsija, ali biće to veliki izazov sada", kaže menadžer Reksama Fil Parkinson.

21.00: (2,50) Kardif (3,40) Reksam (2,80)

Oni su odavno najavili kakve su im ambicije. Prošlu sezonu su završili kao sedmi, zamalo im je izmakao plej-of. Budu li na toj poziciji na kraju ove, igraće za ulazak u Premijer ligu, jer je plej-of proširen za još dve pozicije, pa će sedmi i osmi na tabeli dobiti priliku da ostvare san.

Nema dileme da je Reksam najveći favorit da od tri velška kluba zauzme najvišu poziciju. Svonsiju predviđaju poziciju u sredini i Kardifu borbu za opstanak. Ipak, menadžer Kardifa Brajan Beri-Marfi ubeđen je da njegov tim može da izmeni sliku o svojim izgledima. Po njemu, Kardif je najveći velški klub.

"Kardif je za mene najveći klub na svetu. Kad god sam ovde, energija sa tribina je neverovatna. Nadam se da ćemo u derbiju videti takvu atmosferu. Daćemo maksimum da odigramo najbolje i damo sebi izglede da utakmicu završimo pobedom", kaže Beri-Marfi.

Što se tiče Reksama, o njihovim ambicijama najviše govori to sa kim su igrali na pripremama ovog leta, bili su to mahom klubovi Premijer lige. Na startu su pobedili Mančester Junated (1:0) i Lids (3:2), da bi potom izgubili sa 0:1 od Liverpula, Sanderlenda i Midlsbroa.

Prošle sezone, Kardif je uspeo da iznenadi Reksam u 4. kolu Liga kupa, kada je kao gost na Rejskorsu slavio sa 2:1. Fil Parkinson je naučio lekciju i kaže da se sada ozbiljno pripremao za derbi.

"Kada je izašao raspored, svi su bili uzbuđeni što imamo derbi na startu, to je sjajan meč za početak. Dolazio sam u Kardif prošle nedelje i gledao ih na delu, siguran sam da će biti maksimalno spremni i da su se dobro pripremili. Odlično su igrali prošle sezone i vratili se u Čempionšip. Deluju kao dobar tim. Nisu mnogo toga dodali, možda jednog ili dva igrača, tako da ih poznajemo dobro kao i oni nas", dodao je menadžer Reksama.

Na drugoj strani menadžer Kardifa smatra da ovaj meč može da bude početak lepe priče.

"Ulazimo u nepoznato i to je jedna od lepih stvari ove sezone. Naš osećaj je da možemo mnoge da iznenadimo. Nismo naivni, nemamo iluzija oko toga da neće biti laka sezona, ali veličina izazova povećava naše uzbuđenje. Što je izazov veći, više se radujemo tome", zaključio je Beri-Marfi.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

ČEMPIONŠIP, 1. KOLO

Petak

Vulverhempton - Barnli 2:2 (1

/Munetsi 18, Himenes 90+3p - Mekloglin 27, Gudjonsen 48/

Subota

Bolton - Preston 2:1 (2:0)

/Dalbi 14, Gejl 25 - Erabi 86/

Midlsbro - Linkoln 2:1 (0:1)

/Lankšir 62, 90+1 - Rič 12/

Bristol Siti - Milvol 0:2 (0:1)

/Koburn 41, 50/

Norič - VBA 1:2 (0:0)

/Kvistgarden 90+1 - Hagebo 75, Morgan 87/

Portsmut - KPR 1:3 (1:3)

/Devlin 15 - Čer 33, 45+2, Saito 40/

Čarlton - Derbi 2:1 (0:1)

/Džons 61, Kembel 80 - Smodiš 23/

Stouk - Svonsi 1:2 (1:1)

/Bokat 10 - Opoku 22, Ajdah 66/

Šefild Junajted - Birmingem 0:0

Nedelja

Votford - Sautempton 2:1 (2:0)

/Bravo 12, Nabizada 29 - Laribn 56/

Barnli - Vest Hem 2:2 (0:1)

/Fleming 83p, 90+2 - Kilman 10, Solomon 72/

Ponedeljak

21.00: (2,50) Kardif (3,40) Reksam (2,80)

*** kvote su podložne promenama