Kejnovo veče na Vembliju - jedan rekord podebljan, drugi izjednačen! Poraz Češke slavi i Srbija...

Jer podsetimo, dve najlabije četvrtoplasirane selekcije automatski će ispasti u B diviziju, dok će ostale kroz baraž imati priliku da sačuvaju mesto, a nakon četiri runde Srbija je uz Češku i Tursku jedina bez osvojenog boda. S tim da osetno bolju gol razliku od obe reprezentacije. Česi su na minus osam, Turci minus devet, dok je Srbija na minus pet, ali je svakako poželjno da izabranici Veljka Paunovića do kraja grupne faze osim gol-razlike poprave i bodovni saldo i pomere se sa mrtve tačke.

Česi za tako nešto na Vembliju nisu imali priliku. Ne samo da nisu ugrozili Džordana Pikforda već nijednom nisu pogodili okvir gola. Nisu se po tom parametru, doduše, proslavili ni Englezi (samo tri šuta u okvir), ali su od početka do kraja kontrolisali utakmicu i bez ikakvih problema završili posao iako je Tomas Tuhel izvršio određene izmene u napadačkoj liniji koja je sravnila sa zemljom Hrvatsku u Rijeci krajem prošle nedelje. Predah su dobili Bukajo Saka i Entoni Gordon, ne i Hari Kejn zbog čije bespotrebno velike minutaže tokom ovog reprezentativnog okupljanja nisu bili zadovoljni u Bajernu.

Međutim, Tuhela to očigledno nije previše zanimalo, a izvesno ni Kejna, koji je bio silno motivisan da se osamostali na vrhu liste strelaca elitne divizije. U čemu je i uspeo sa dva gola Lukašu Horničeku, povećavši golgeterski saldo u aktuelnom izdanju Lige nacija na šest, a ukupan u dresu reprezentacije na 91. Mada se i Engleska u uvodnoj fazi meča mučila ofanzivno, pa joj je muke prekratio - Vladimir Coufal. Desni bek češke reprezentacije i bivši fudbaler Vest Hema neshvatljivo je reagovao prilikom centaršuta koji je na isteku pola sata igre u njegov kazneni prostor poslao upravo Kejn. Umesto da otkloni opasnost i ispuca loptu, iskusni defanzivac je sa peterca zakucao loptu posred gola i tako skinuo pritisak sa domaćina.