Kejnovo veče na Vembliju - jedan rekord podebljan, drugi izjednačen! Poraz Češke slavi i Srbija...
Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.26. | 22:50
Rutinski trijumf Engleske u četvrtom kolu Lige nacija
Odavno je već najbolji strelac reprezentacije, a uskoro će još jedna statistička kolona biti u njegovom 'vlasništvu'. U četvrtom kolu Lige nacija odigranom na Vembliju, Hari Kejn se u pobedi nad Češkom (3:0) izjednačio sa Piterom Šiltonom po broju nastupa za Englesku i ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti već za nešto više od mesec dana prisvojiće još jedan rekord.
A onaj prvi večeras je dodatno podebljao pošto je spakovao Česima dva komada i na taj način pogurao Englesku nadomak nokaut faze takmičenja. Istovremeno pomogao Srbiji da ostane iznad selekcije Santija Denija na zajedničkoj tabeli najgorih reprezentacija elitne divizije.
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Jer podsetimo, dve najlabije četvrtoplasirane selekcije automatski će ispasti u B diviziju, dok će ostale kroz baraž imati priliku da sačuvaju mesto, a nakon četiri runde Srbija je uz Češku i Tursku jedina bez osvojenog boda. S tim da osetno bolju gol razliku od obe reprezentacije. Česi su na minus osam, Turci minus devet, dok je Srbija na minus pet, ali je svakako poželjno da izabranici Veljka Paunovića do kraja grupne faze osim gol-razlike poprave i bodovni saldo i pomere se sa mrtve tačke.
Česi za tako nešto na Vembliju nisu imali priliku. Ne samo da nisu ugrozili Džordana Pikforda već nijednom nisu pogodili okvir gola. Nisu se po tom parametru, doduše, proslavili ni Englezi (samo tri šuta u okvir), ali su od početka do kraja kontrolisali utakmicu i bez ikakvih problema završili posao iako je Tomas Tuhel izvršio određene izmene u napadačkoj liniji koja je sravnila sa zemljom Hrvatsku u Rijeci krajem prošle nedelje. Predah su dobili Bukajo Saka i Entoni Gordon, ne i Hari Kejn zbog čije bespotrebno velike minutaže tokom ovog reprezentativnog okupljanja nisu bili zadovoljni u Bajernu.
Međutim, Tuhela to očigledno nije previše zanimalo, a izvesno ni Kejna, koji je bio silno motivisan da se osamostali na vrhu liste strelaca elitne divizije. U čemu je i uspeo sa dva gola Lukašu Horničeku, povećavši golgeterski saldo u aktuelnom izdanju Lige nacija na šest, a ukupan u dresu reprezentacije na 91. Mada se i Engleska u uvodnoj fazi meča mučila ofanzivno, pa joj je muke prekratio - Vladimir Coufal. Desni bek češke reprezentacije i bivši fudbaler Vest Hema neshvatljivo je reagovao prilikom centaršuta koji je na isteku pola sata igre u njegov kazneni prostor poslao upravo Kejn. Umesto da otkloni opasnost i ispuca loptu, iskusni defanzivac je sa peterca zakucao loptu posred gola i tako skinuo pritisak sa domaćina.
Sve je od tog trenutka bilo mnogo lakše za izabranike Tomasa Tuhela, koji je protiv objektivno najslabijeg rivala u grupi dao priliku pojedinim igračima koji su imali manju minutažu u prethodne tri utakmice. Među njima je i Morgan Rodžers, koji je baš kao i pre nedelju dana dobio šansu od prvog minuta i pred kraj prvog poluvremena kao na tacni namestio gol Kejnu. Za drugi je već morao da se pomuči pošto ga je postigao glavom na drugoj stativi posle centaršuta Luisa Hola iz kornera malo pre isteka sat vremena fudbala.
Het-trik je na kraju izostao, iako je Kejn na terenu ostao do 82. minuta. Mada je između dva postignuta gola bio blizu još jednom, kada je sa dvadesetak metara gotovo iz mesta zatresao prečku.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO
Utorak
GRUPA 3
Engleska - Češka 3:0 (2:0)
/Coufal 27ag, Kejn 40, 57/
Hrvatska - Španija 1:2 (1:0)
/Perišić 17 - Merino 61, 88/