Balov prvi put starter i odmah strelac: Bugari probili led u Ligi nacija

Izgleda da Luksemburg kao protivnik prija bugarskim fudbalerima. Posle skoro dve godine reprezentacija naših istočnih suseda zabeležila je takmičarsku pobedu u gostima. I tada, i sada, protiv istog rivala. Večerašnji trijumf u Luksemburgu od 2:0 ujedno je i prvi Bugara u ovogodišnjoj Ligi nacija, njime prestižu večerašnjeg rivala na trećem mestu na tabeli i vraćaju se u igru za eventualni plasman u baraž za „B“ diviziju.

Ono što ovu utakmicu čini posebno zanimljivom za ljubitelje fudbala u Srbiji, jeste pogodak Kristijana Balova u njegovom prvom nastupu u startnoj postavi „A“ reprezentacije svoje zemlje. Krilni napadač Crvene zvezde je u 19. minutu odigrao dupli pas sa Emilom Cenovim, ušao u kazneni prostor i odmerenim udarcem savladao Entonija Morisa. Njegov ukupno treći nastup i već drugi pogodak za Bugarsku.