Balov prvi put starter i odmah strelac: Bugari probili led u Ligi nacija
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 22:46
Pobeda selekcije naših istočnih suseda u Luksemburgu uz pogodak krilnog napadača Crvene zvezde
Izgleda da Luksemburg kao protivnik prija bugarskim fudbalerima. Posle skoro dve godine reprezentacija naših istočnih suseda zabeležila je takmičarsku pobedu u gostima. I tada, i sada, protiv istog rivala. Večerašnji trijumf u Luksemburgu od 2:0 ujedno je i prvi Bugara u ovogodišnjoj Ligi nacija, njime prestižu večerašnjeg rivala na trećem mestu na tabeli i vraćaju se u igru za eventualni plasman u baraž za „B“ diviziju.
Ono što ovu utakmicu čini posebno zanimljivom za ljubitelje fudbala u Srbiji, jeste pogodak Kristijana Balova u njegovom prvom nastupu u startnoj postavi „A“ reprezentacije svoje zemlje. Krilni napadač Crvene zvezde je u 19. minutu odigrao dupli pas sa Emilom Cenovim, ušao u kazneni prostor i odmerenim udarcem savladao Entonija Morisa. Njegov ukupno treći nastup i već drugi pogodak za Bugarsku.
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Sve je, što se konačnog rezultata tiče, bilo rešeno u 34. minutu. Georgi Rusev je centrirao sa leve strane, a Atanas Ilijev je zahvatio loptu neodbranjivim volej udaracem i zatim proslavio ovaj pogodak u zagrljaju novog selektora Atanasa Ribarskog i saigrača sa klupe za rezerve.
U drugom meču ove grupe nije bilo golova u duelu Estonije i Islanda, tako da će Bugari morati da jure možda čak i obe pobede u novembru, kada dočekuju Island, pa gostuju Estoniji, ukoliko žele da se umešaju u borbu za plasman u viši rang, gde im po kvalitetu, ruku na srce, nije ni mesto.
LIGA NACIJA - C DIVIZIJA, 4. KOLO
Utorak
GRUPA 1
Albanija - San Marino 2:1 (1:0)
/Aslani 11, 90+3 pen - Lazari 66/
Belorusija - Finska 1:0 (1:0)
/Šumanski 1/
GRUPA 3
Kazahstan - Farska Ostrva 2:2 (0:1)
/Mali 68, Alip 76 - Knudsen 22, Turi 63/
Moldavija - Slovačka 0:4 (0:2)
/Strelec 8, Suslov 44, Nancko 60, Haraslin 75/
GRUPA 4
Estonija - Island 0:0
Luksemburg - Bugarska 0:2 (0:2)
/Balov 19, Ilijev 34/