Nezapamćena kriza Makedonaca i 0 golova u 2026. godini, Slovenci utišali mesto gde se retko ko provede

U Glazgovu se dugo činilo da će domaćin izvući ono što mu je potrebno, ali je Slovenija u drugom poluvremenu potpuno preokrenula utakmicu i ozbiljno ugrozila škotske ambicije u borbi za promociju. Prvih pola sata nije ponudilo mnogo kvalitetnog fudbala, ali je Škotska praktično iz prve ozbiljne prilike stigla do vođstva. Posle udarca glavom Džeka Hendrija lopta je pogodila stativu, a na odbitak su istovremeno krenuli Oliver Mekberni i Rajan Kristi. Poslednji kontakt imao je Kristi, koji je tako doneo prednost domaćinu.

Slovenija je izjednačila u 57. minutu. Danijel Šturm je pronašao rupu između škotskih linija, idealno uposlio Aljošu Matka, a igrač Ujpešta je preciznim prizemnim udarcem sa ivice kaznenog prostora savladao Angusa Gana za 1:1. Škotska odbrana nastavila je da ostavlja ogroman prostor iza svojih leđa, a Slovenija je to kaznila 14 minuta kasnije. Ovoga puta uloge su bile zamenjene. Matko je utrčao iza poslednje linije domaćina, vratio loptu ka Šturmu, a on snažnim udarcem zakucao loptu u mrežu za potpuni preokret i konačnih 2:1.

Ekipa Boštjana Cesara sada zna da bi joj jedna pobeda iz poslednje dve utakmice u novembru bila dovoljna za mesto u baražu za promociju, dok je Škotska sebe dovela u izuzetno tešku situaciju. Moraće da dobije obe preostale utakmice, uključujući i gostovanje prvoplasiranoj Švajcarskoj, kako bi sačuvala šanse da se priključi evropskoj eliti. Kako sada stvari stoje, lako bi mogli da vidimo u martu duel Srbije (ako se plasira u baraž za opstanak kao jedna od dve bolje četvrtoplasirane) i Slovenije koja će izvesno u baraž za ulazak u A diviziju.

Za razliku od drame u Glazgovu, u Švajcarskoj je domaćin mnogo mirnije stigao do bodova. Švajcarci su savladali Makedoniju 3:0 (1:0) i tako matematički obezbedili jedno od prva dva mesta u grupi. Makedonci su u prvom poluvremenu čak izgledali sasvim pristojno. Igrali su rasterećeno, nisu se povukli pred liderom grupe i u nekoliko navrata uspeli da zaprete. Dan Endoje imao je prvi pokušaj na utakmici, ali je Stole Dimitrievski lako intervenisao, dok je na drugoj strani Andrej Stojčevski glavom šutirao malo preko gola.

Imali su gosti još nekoliko obećavajućih situacija, ali ih je praktično sve srušila jedna ogromna greška neposredno pred odmor. Ezđan Alioski uspeo je da sačuva loptu uz aut-liniju i vrati je Visaru Musliju, koji je trebalo samo da je izbaci iz opasne zone. Umesto toga, štoper Makedonije pustio je loptu da mu prođe preko noge i praktično je servirao Fabijanu Rideru. Švajcarac takav poklon nije odbio i zakucao je loptu pod prečku za 1:0. Taj pogodak kao da je potpuno presekao goste.

Švajcarska u nastavku nije morala da forsira visok ritam, već je strpljivo kontrolisala posed i čekala nove greške protivnika. Drugi gol stigao je u 74. minutu i ponovo uz veliku pomoć Severne Makedonije. Johan Manzambi pokušao je iz daljine, a Dimitrievski je umesto da sigurno odbije loptu napravio lošu intervenciju i praktično je ugurao u sopstvenu mrežu.

Do kraja se dogodio još jedan poklon. Rezervista Matej Gaštarov izgubio je loptu pred svojim kaznenim prostorom, Endoje ju je ukrao igraču Crvene zvezde i potom preciznim udarcem pogodio gornji ugao za konačnih 3:0. Švajcarska je tako bez većih problema upisala još jednu pobedu, četvrtu iz četiri utakmice tokom ovog reprezentativnog prozora, a u poslednjih 13 mečeva doživela je samo jedan poraz. Makedonija, sa druge strane, ostaje bez pobede pod selektorom Gocetom Sedloskim, a posebno zabrinjava podatak da u 2026. godini još nije postigla nijedan gol - sedam utakmica i nula golova.

LIGA NACIJA - DIVIZIJA B (GRUPA 1)

Švajcarska - Slovenija 3:0 (1:0)

/Rider 43, Manzambi 74, Endoje 81/

Škotska - Slovenija 1:2 (1:0)

/Kristi 31 - Matko 57, Šturm 71/