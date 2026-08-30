Rijera promovisao Ivanića u špica, ovaj mu vratio golom posle češkog brodoloma

Vreme čitanja: 6min | ned. 30.08.26. | 21:48
Crveno-beli sa eksperimentalnom postavom promašili veliki broj šansi, ali na kraju slavili protiv Zemuna – 2:0. Debitovali Ristić i Kim
Čeka se Bamba Nijang, Marko Arnautović je u očajnoj formi, prodati su Bruno Duarte i Džej Enem... Barem na kratko Albert Rijera je našao rešenje. Posle češkog borodoloma španski stručnjak je promovisao u drugom poluvremenu duela sa Zemunom kapiten Mirka Ivanića, a dugogodišnji simbol srpskog šampiona mu je to vratio golom. Promašivala je Crvena zvezda moguće i nemoguće na Ubu, Mladen Živković je imao nekoliko bravura zaključno sa odbranjenim penalom Aleksandru Kataiju.
Međutim, na isteku sat vremena igre, posle centaršuta Abu Fanija, Mirko Ivanić je poput ostrvskih napadača trznuo glavom i i sačuvao crveno-belima stopostotan učinak u Mozzart Bet Superlii uoči večitog derbija. Kasnije je trijumf potvrdio Abu Fani u sudijskoj nadoknadi - 2:0. Videlo se da je Albert Rijera i ovaj meč shvatio kao šansu da pojedinim igračima pronađe adekvatne uloge. Videli smo tako povremeno i Brazilca Rodrigaa na poziciji zadnjeg veznog, posebno u izgradnji napada. Badžo je ponovio bio zadnji vezni i ostavio zadovoljavajući utisak. Ostali su bili – onako. Crvena zvezda je zaslužila pobedu, ali mogla je da bude kažnjena za previše eksperimentisanja u drugom poluvremenu. Našao je prostora i vremena Albert Rijera da da minute Mihailu Ristiću i mladom Korejcu Kimu.
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Posle brodoloma u Plzenju, donekle očekivano, Albert Rijera je nastavio sa svojevrsnom audicijom. Poštedo je „grešnike iz Češke“ i izuzev golmana Mateusa poslednjeplasiranom timu Mozzart Bet Sjuperlige Srbije izveo totalno drugačiju postavu. Nešto slično kao u sudaru sa Čukaričkim, široka zvezdška javnost mogla je da vidi novu decu kluba poput Šarića, Gaštarova, i levog beka Strike.
Tačno je da je Crvena zvezda na početku meča propustila veliki broj prilika. Dezorjentisani Zemun, možda i impresioniran imenom rivala, povukao se na svoju polovinu i molio za dobre trenutke Mladena Živkovića. Vremećšni čuvar mreže branio je kao svojevremeno u Novom Pazaru. Izvanredno. Seriju skinutih zicera počeo je odbranjenim udarcem glavom Vladimiru Lučiću, potom se isprečio kao poslednja brana prilikom pokušaja Kataija, i Badža. Visio je gol u tim trenucima, Abu Fani je uzdrmao stativu...
Izgledalo je da je pitanje trenutka kada će Crvena zvezda skinuti ranac sa leđa i vođstvom olakšati sebi put. Međutim, vremenom su se digli Zemunci, počeli da igraju i u drjugom pravcu. I pogodili prečku preko Ukrajinca Meskija.
Igrao je Albert Rijera sa Aleksandrom Kataijem kao centralnim napadačem, i sudeći po Magikovom prikazu pogrešio. Suviše nonšlčanatan je bio Katai u situaciji kada mu je Abu Fani odigrao savšrn pas po zemlji, nije prošao ni njegov pokušaj glavom. Seriju neiskorišćenih šansi Katai je dopunio i sa bele tačke. Prilično komotno je prišao lopti i dozvolio Mladenu Živkoviću da mu lako odbrani udarac. Prethodno je Bakić bespotrebno nagazio mladog Šarića.
Kao i prvo poluvreme, tako je počeo i nastavak. Opet je Mladen Živković do očaja dovodioigrače Crvene zvezde. Nije vredeo ni udarac Badža sa tri metra, nije se dao Živković ni posle udarca Ivanića. Ali morao je da poklekne u 57. minutu. Fani je centrirao, Rodrigao napravio blok, a Ivanić glavom zakucao loptu u mrežu.
Iako Zvezda nije osigurala pobedu, Rijera je nastavio da eksperimentiše. Tako smo videli u pojediim delovima drugog poluvremena Loizua na poziciji osmice. Minute su upisali mladi Korejac Kim i Mihailo Ristić. Zemun je poslu pokušaja Vadeza mogao do izjednačenja, na drugoj strani je Živković opet bio na nivou. Posebno posle udarca Gaštarova. Tačku na peti trijumf Crvene zvezde stavio je Abu Fani.
ZEMUN – CRVENA ZVEZDA 0:2
/Ivanić 57, Abu Fani 90+3/
Ub
Stadion: Dragan Džajić
Sudija: Stefan Jeknić
ZEMUN (4-5-1): Živković 7,5 – Knežević 5,5, Ostojić 6, Bakić 5, Spremo 5,5 – Belaković 6,5, Meshi 6 (od 62. Jokić), Ilić 6, Petrović 5,5 (od 62. Milošević 5), Tabaković 5 (od 71. Vadze 5) – Petrušić 5 (od 71. Kalat)
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus 6,5 – Gudelj 6, Rodrigao 6, Strika 6 (od 64. Ristić) – Abu Fani 7, Gaštarov 7, Badžo 7, Hendel 6 (od 64. Loizu)– Lučić 6 (od 80. Čam), Šarić 6 (od 80. Kim), Katai 5,5 (od 46. Ivanić 7).
Igrač utakmice: Mladen Živković
MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/
Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)
/Sadi 62 – Vidakov 86/
Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)
/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/
Nedelja
Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)
/Ivanić 57, Abu Fani 90/
21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)
Ponedeljak
19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)
***Kvote su podložne promenama