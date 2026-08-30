Rijera promovisao Ivanića u špica, ovaj mu vratio golom posle češkog brodoloma

Tačno je da je Crvena zvezda na početku meča propustila veliki broj prilika. Dezorjentisani Zemun, možda i impresioniran imenom rivala, povukao se na svoju polovinu i molio za dobre trenutke Mladena Živkovića. Vremećšni čuvar mreže branio je kao svojevremeno u Novom Pazaru. Izvanredno. Seriju skinutih zicera počeo je odbranjenim udarcem glavom Vladimiru Lučiću, potom se isprečio kao poslednja brana prilikom pokušaja Kataija, i Badža. Visio je gol u tim trenucima, Abu Fani je uzdrmao stativu...

Posle brodoloma u Plzenju, donekle očekivano, Albert Rijera je nastavio sa svojevrsnom audicijom. Poštedo je „grešnike iz Češke“ i izuzev golmana Mateusa poslednjeplasiranom timu Mozzart Bet Sjuperlige Srbije izveo totalno drugačiju postavu. Nešto slično kao u sudaru sa Čukaričkim, široka zvezdška javnost mogla je da vidi novu decu kluba poput Šarića, Gaštarova, i levog beka Strike.

Izgledalo je da je pitanje trenutka kada će Crvena zvezda skinuti ranac sa leđa i vođstvom olakšati sebi put. Međutim, vremenom su se digli Zemunci, počeli da igraju i u drjugom pravcu. I pogodili prečku preko Ukrajinca Meskija.

Igrao je Albert Rijera sa Aleksandrom Kataijem kao centralnim napadačem, i sudeći po Magikovom prikazu pogrešio. Suviše nonšlčanatan je bio Katai u situaciji kada mu je Abu Fani odigrao savšrn pas po zemlji, nije prošao ni njegov pokušaj glavom. Seriju neiskorišćenih šansi Katai je dopunio i sa bele tačke. Prilično komotno je prišao lopti i dozvolio Mladenu Živkoviću da mu lako odbrani udarac. Prethodno je Bakić bespotrebno nagazio mladog Šarića.

Kao i prvo poluvreme, tako je počeo i nastavak. Opet je Mladen Živković do očaja dovodioigrače Crvene zvezde. Nije vredeo ni udarac Badža sa tri metra, nije se dao Živković ni posle udarca Ivanića. Ali morao je da poklekne u 57. minutu. Fani je centrirao, Rodrigao napravio blok, a Ivanić glavom zakucao loptu u mrežu.

Iako Zvezda nije osigurala pobedu, Rijera je nastavio da eksperimentiše. Tako smo videli u pojediim delovima drugog poluvremena Loizua na poziciji osmice. Minute su upisali mladi Korejac Kim i Mihailo Ristić. Zemun je poslu pokušaja Vadeza mogao do izjednačenja, na drugoj strani je Živković opet bio na nivou. Posebno posle udarca Gaštarova. Tačku na peti trijumf Crvene zvezde stavio je Abu Fani.

ZEMUN – CRVENA ZVEZDA 0:2

/Ivanić 57, Abu Fani 90+3/

Ub

Stadion: Dragan Džajić

Sudija: Stefan Jeknić

ZEMUN (4-5-1): Živković 7,5 – Knežević 5,5, Ostojić 6, Bakić 5, Spremo 5,5 – Belaković 6,5, Meshi 6 (od 62. Jokić), Ilić 6, Petrović 5,5 (od 62. Milošević 5), Tabaković 5 (od 71. Vadze 5) – Petrušić 5 (od 71. Kalat)

CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Mateus 6,5 – Gudelj 6, Rodrigao 6, Strika 6 (od 64. Ristić) – Abu Fani 7, Gaštarov 7, Badžo 7, Hendel 6 (od 64. Loizu)– Lučić 6 (od 80. Čam), Šarić 6 (od 80. Kim), Katai 5,5 (od 46. Ivanić 7).

Igrač utakmice: Mladen Živković

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)

/Ivanić 57, Abu Fani 90/

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama