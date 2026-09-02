Bivši kapiten Voždovca zatvorio nemačko poglavlje: Nova stanica je Škotska

Hibernijanu je pojačanje u zadnjoj liniji bilo potrebno posle odlaska Vorena O’Hore, kojeg je Lester angažovao poslednjeg dana prelaznog roka u Engleskoj. Prazninu u odbrani klub iz Edinburga popunio je dovođenjem srpskog defanzivca.

Ivezić je prve profesionalne korake napravio u Voždovcu, gde je stigao i do kapitenske trake. Za Zmajeve je odigrao 71 utakmicu, a njegove partije privukle su pažnju Kila, koji ga je leta 2023. doveo za 250.000 evra.

(2,35) Holštejn Kil (3,50) Nirnberg (2,95)

Već u prvoj sezoni sa nemačkim klubom proslavio je plasman u Bundesligu. Ipak, boravak u eliti trajao je samo godinu dana, pa je prethodnu sezonu ponovo proveo u Cvajti.

Za tri godine u dresu Kila zabeležio je 87 nastupa, uz po jedan gol i asistenciju. Od kluba se oprostio emotivnom porukom.

"Prethodne tri godine u Kilu mnogo mi znače. Neizmerno sam zahvalan na svim zajedničkim iskustvima sa saigračima, klubom i ljudima u Kilu. Bio je to prelep period koji me je oblikovao i tokom kojeg sam doživeo mnogo sjajnih trenutaka i stekao dragoceno iskustvo. Zbog toga mi rastanak veoma teško pada, a sa Kilom ću zauvek ostati povezan".