Erakoviću, šta sad? Odlazak u Al Sad!
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 10:31
Srpski fudbaler bi mogao da se pridruži bivšem saigraču iz Zenita
Iskomplikovala se situacija Strahinje Erakovića u finišu prelaznog roka, Crvena zvezda nije iskoristila priliku da ga registruje, pa je on i dalje igrač Zenita, ali pitanje je samo dokle.
Vesti iz Rusije kažu da trener Sergej Semak definitivno ne računa na njega jer želi da sačuva poziciju za još jednog stranog igrača, pa je Eraković veoma blizu odlaska iz Sankt Peterburga. Zenit se nada da bi mogao da dovede još jednog stranca kao zamenu za povređenog vezistu Vendela, dok je problem i nesređena igra u napadu, pa se i tu traže eventualna pojačanja do 10. septembra kada se završava prelazni rok u Rusiji.
Izabrane vesti
Kako stvari stoje, Strahinja je najbliži seobi u Katar. Ta opcija pojavila se još u ponedeljak, kada je bilo jasno da neće biti registrovan za crveno-bele, ali sada je poznato i koji je to klub pokazao najviše interesovanja da ga angažuje.
U pitanju je Al Sad, lider posle dva odigrana kola u prvenstvu Katara. Ekipu sa klupe predvodi iskusni rumunski trener Razvan Lučesku, koji je po odlasku iz PAOK-a, početkom jula ove godine preuzeo kormilo ekipe iz Katara, uz ugovor od dve godine.
Prema pisanju ruskih medija, Lučesku je taj koji insistira na dovođenju Erakovića, a Strahinja bi tamo imao i poznato lice, pošto je član katarske ekipe i vezista Klaudinjo, koji je pre godinu i po dana iz Zenita prešao u Al Sad za 20.000.000 evra.
Al Sad je ovih dana pokušao da angažuje Alesija Romanjolija iz Lacija, ali su Rimljani u poslednji čas blokirali njegov odlazak. Na medicinskim pregledima bio je i Marokanac Najef Agera, ali se na kraju predomislio i rešio da ostane u redovima Olimpika iz Marselja.
Lučesku je otuda bio primoran da potraži druga rešenja. Eraković je bio njegova želja još prošle godine kada je bio na klupi PAOK-a, tada je želeo da dovede i Vanju Drkušića, koji je iz Zenita prešao u Espanjol.
Ekipa iz Katara bi po tome morala da reaguje u narednih 24 sata, jer se prelazni rok u toj zemlji završava 3. septembra.
Inače, ove večeri, fudbaleri prvaka Rusije igraju u trećem kolu grupne faze u Kupu Rusije. Zenit dočekuje ekipu Dinama iz Mahačkale i kao lider Grupe C sa pet bodova, dok je Dinamo poslednji sa svega jednim bodom.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
KUP RUSIJE
Utorak
Akron - Lokomotiva Moskva 0:0 - penalima 5:4
Fakel - Krasnodar 1:1 (0:0) - penalima 3:4
Rostov - CSKA Moskva 2:0 (0:0)
/Aznaurov 75, Prohin 85/
Sreda
15.15: (2,50) Orenburg (3,20) Rubin (2,70)
17.30: (1,32) Zenit (4,70) Dinamo Mahačkala (9,00)
19.45: (1,23) Spartak Moskva (6,00) Rodina (10,0)
19.45: (1,75) Baltika (3,45) Krilja Sovjetov (4,50)
Četvrtak
18.30: (1,75) Dinamo Moskva (3,50) Ahmat (4,50)
*** kvote su podložne promenama