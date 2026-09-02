Erakoviću, šta sad? Odlazak u Al Sad!

Kako stvari stoje, Strahinja je najbliži seobi u Katar. Ta opcija pojavila se još u ponedeljak, kada je bilo jasno da neće biti registrovan za crveno-bele, ali sada je poznato i koji je to klub pokazao najviše interesovanja da ga angažuje.

U pitanju je Al Sad, lider posle dva odigrana kola u prvenstvu Katara. Ekipu sa klupe predvodi iskusni rumunski trener Razvan Lučesku, koji je po odlasku iz PAOK-a, početkom jula ove godine preuzeo kormilo ekipe iz Katara, uz ugovor od dve godine.

Prema pisanju ruskih medija, Lučesku je taj koji insistira na dovođenju Erakovića, a Strahinja bi tamo imao i poznato lice, pošto je član katarske ekipe i vezista Klaudinjo, koji je pre godinu i po dana iz Zenita prešao u Al Sad za 20.000.000 evra.

Al Sad je ovih dana pokušao da angažuje Alesija Romanjolija iz Lacija, ali su Rimljani u poslednji čas blokirali njegov odlazak. Na medicinskim pregledima bio je i Marokanac Najef Agera, ali se na kraju predomislio i rešio da ostane u redovima Olimpika iz Marselja.

Lučesku je otuda bio primoran da potraži druga rešenja. Eraković je bio njegova želja još prošle godine kada je bio na klupi PAOK-a, tada je želeo da dovede i Vanju Drkušića, koji je iz Zenita prešao u Espanjol.

Ekipa iz Katara bi po tome morala da reaguje u narednih 24 sata, jer se prelazni rok u toj zemlji završava 3. septembra.

Inače, ove večeri, fudbaleri prvaka Rusije igraju u trećem kolu grupne faze u Kupu Rusije. Zenit dočekuje ekipu Dinama iz Mahačkale i kao lider Grupe C sa pet bodova, dok je Dinamo poslednji sa svega jednim bodom.

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KUP RUSIJE

Utorak

Akron - Lokomotiva Moskva 0:0 - penalima 5:4

Fakel - Krasnodar 1:1 (0:0) - penalima 3:4

Rostov - CSKA Moskva 2:0 (0:0)

/Aznaurov 75, Prohin 85/

Sreda

15.15: (2,50) Orenburg (3,20) Rubin (2,70)

17.30: (1,32) Zenit (4,70) Dinamo Mahačkala (9,00)

19.45: (1,23) Spartak Moskva (6,00) Rodina (10,0)

19.45: (1,75) Baltika (3,45) Krilja Sovjetov (4,50)

Četvrtak

18.30: (1,75) Dinamo Moskva (3,50) Ahmat (4,50)

*** kvote su podložne promenama