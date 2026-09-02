Najskuplji transferi prelaznog roka: Leto kad je 100.000.000 prestalo da odjekuje kao STO MILIONA

Kako bilo, ovog leta, najskuplji je transfer Enca Fernandeza iz Čelsija u Mančester Siti za 145.000.000 evra. To je ujedno i četvrti najveći transfer u istoriji fudbala, i drugi Encov iznad “stotke”, pošto je u Premijer ligu prvobitno stigao iz Benfike za 121.000.000 evra.

U međuvremenu je 25 igrača ušlo u taj “klub 100+”, još jednom, samo ovog leta – čak šestorica. Koliko recimo i u protekle četiri sezone zbirno (u sezoni 2024/2025, leto i zima, najvredniji je bio transfer Hviče Kvarachelije – okruglo 80.000.000 evra).

Odmah iza njega su Morgan Rodžers sa (iz Aston Vile u Čelsi) sa cenom od 138.000.000 evra i Eliot Anderson (iz Notingem Foresta u Mančester Siti) za 135.000.000. Odlični igrači, reprezentativci Engleske, ali, posebno u slučaju Andersona, nisu baš igrači zbog kojih će navijači u masama slivati na stadione. A, nekad su samo takvi mogli da prebace “stotku”.

U takve bismo možda mogli da uračunamo sledeću dvojicu na listi, Bredlija Barkolu i Jana Diomandea, obojicu kupljenih za 125.000.000 evra. Za prvog je iskeširao Liverpul, za drugog Real, mladi si u super-zabavni, mada se ni od jednog ni drugog ne očekuju da budu lideri svojih timova, jer u njima prosto ima većih zvezda. A, kad je nekad, samo poređenja radi, Real davao devetocifrena obeštećenja za Gereta Bejla ili Edena Azara, davao je to zato što su oni tada smatrani planetarnim zvezdama. Barkola i Diomande to još nisu, mada svakako mogu da budu.

Poslednji na listi 100+ igrača ovog leta je Sandro Tonali, platio ga je Totenhem 108.000.000 evra, nije sporno da je kvalitetan igrač, mada nismo sigurni da bi u nekom hipotetičkom izboru za idealnih 11 u protekle dve sezone (jer onu prethodnu nije ni igrao zbog suspenzije) uopšte bio nominovan za jednog od igrača u veznom redu. Enco verovatno bi, možda i Rodžers, Anderson sigurno ne bi, verovatno ne ni ni Barkola ni Diomande, a svi su opet koštali iznad 100.000.000 evra što je – ponovimo još jednom – nekada bila suma rezervzisana isključivo za najatraktivnije igrače.

Mada ni tada nije bila garancija uspeha. Uostalom, Nejmar jeste “najavio” juriš Pari Sen Žermena na sam tron evropskog fudbala, ali je on osvojen tek kada je otišao. I on, i Kilijan Embape. Usman Dembele je odradio njihovo u Parizu, ali je u Barseloni bio potpuni promašaj. Aleksander Isak je zbog povrede užasno započeo avanturu u Liverpulu, razočaravajuć je bio i start Florijana Virca. Felipe Kutinjo se u Barsi, iako je tada izgledao kao savršen izbor, još pamti kao jedan od najvećih “flopova” u istoriji, ništa bolji status nema ni Žoao Feliks u crveno-belom delu Madrida, da ne pominjemo Azara u belom delu španske prestonice.

Možda je i ta cena na njihova pleća navalila preveliki pritisak, ali očigledno je da klubovi sa tim nemaju nikakav problem. I ne važi to samo za ove najskuplje. U stvari, čini nam se da je mnogo više nelogičnosti bilo u ovim jeftinijim poslovima.