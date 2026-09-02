Najskuplji transferi prelaznog roka: Leto kad je 100.000.000 prestalo da odjekuje kao STO MILIONA
Vreme čitanja: 6min | sre. 02.09.26. | 10:20
Enco Fernandez je najskuplja prodaja ovog leta i četvrta u istoriji fudbala. Rekordnih šest igrača ušlo je u “klub 100+”. A, za mnogi bismo mogli da kažemo da su debelo preplaćeni. Ili je samo inflacija odradila svoje?
Mogao bi možda neki finansijski savetnik ovde da pripomogne. Jer ako je u sad već davnoj istoriji fudbala suma od 100.000.000 evra smatrana kao nešto nedodirljivo, a u poslednjih deceniju i nešto malo više rezervisana za samo najveće zvezde svetskog fudbala, one zbog kojih smo danima udarali "F5" da vidimo kada će da bomba odjekne, onda je ovog leta ta ista suma postala - maltene svakodnevnica.
Sad, da li su se klubovi – pre svega oni iz Engleske – toliko raspištoljili da srljaju u bankrot, kao što su nekad radili Italijani? Ili je sve ovo posledica samo toga što je inflacija pojela vrednst novca? To bi morao da nam odgonetne neki doktor ekonomskih nauka, ali činjenica je da je ovog leta čak šest transfera prebacilo tu magičnu granicu od 100.000.000 evra, koju je prvi rušio Geret Bejl još 2013.
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U međuvremenu je 25 igrača ušlo u taj “klub 100+”, još jednom, samo ovog leta – čak šestorica. Koliko recimo i u protekle četiri sezone zbirno (u sezoni 2024/2025, leto i zima, najvredniji je bio transfer Hviče Kvarachelije – okruglo 80.000.000 evra).
Kako bilo, ovog leta, najskuplji je transfer Enca Fernandeza iz Čelsija u Mančester Siti za 145.000.000 evra. To je ujedno i četvrti najveći transfer u istoriji fudbala, i drugi Encov iznad “stotke”, pošto je u Premijer ligu prvobitno stigao iz Benfike za 121.000.000 evra.
Odmah iza njega su Morgan Rodžers sa (iz Aston Vile u Čelsi) sa cenom od 138.000.000 evra i Eliot Anderson (iz Notingem Foresta u Mančester Siti) za 135.000.000. Odlični igrači, reprezentativci Engleske, ali, posebno u slučaju Andersona, nisu baš igrači zbog kojih će navijači u masama slivati na stadione. A, nekad su samo takvi mogli da prebace “stotku”.
U takve bismo možda mogli da uračunamo sledeću dvojicu na listi, Bredlija Barkolu i Jana Diomandea, obojicu kupljenih za 125.000.000 evra. Za prvog je iskeširao Liverpul, za drugog Real, mladi si u super-zabavni, mada se ni od jednog ni drugog ne očekuju da budu lideri svojih timova, jer u njima prosto ima većih zvezda. A, kad je nekad, samo poređenja radi, Real davao devetocifrena obeštećenja za Gereta Bejla ili Edena Azara, davao je to zato što su oni tada smatrani planetarnim zvezdama. Barkola i Diomande to još nisu, mada svakako mogu da budu.
Poslednji na listi 100+ igrača ovog leta je Sandro Tonali, platio ga je Totenhem 108.000.000 evra, nije sporno da je kvalitetan igrač, mada nismo sigurni da bi u nekom hipotetičkom izboru za idealnih 11 u protekle dve sezone (jer onu prethodnu nije ni igrao zbog suspenzije) uopšte bio nominovan za jednog od igrača u veznom redu. Enco verovatno bi, možda i Rodžers, Anderson sigurno ne bi, verovatno ne ni ni Barkola ni Diomande, a svi su opet koštali iznad 100.000.000 evra što je – ponovimo još jednom – nekada bila suma rezervzisana isključivo za najatraktivnije igrače.
Mada ni tada nije bila garancija uspeha. Uostalom, Nejmar jeste “najavio” juriš Pari Sen Žermena na sam tron evropskog fudbala, ali je on osvojen tek kada je otišao. I on, i Kilijan Embape. Usman Dembele je odradio njihovo u Parizu, ali je u Barseloni bio potpuni promašaj. Aleksander Isak je zbog povrede užasno započeo avanturu u Liverpulu, razočaravajuć je bio i start Florijana Virca. Felipe Kutinjo se u Barsi, iako je tada izgledao kao savršen izbor, još pamti kao jedan od najvećih “flopova” u istoriji, ništa bolji status nema ni Žoao Feliks u crveno-belom delu Madrida, da ne pominjemo Azara u belom delu španske prestonice.
Možda je i ta cena na njihova pleća navalila preveliki pritisak, ali očigledno je da klubovi sa tim nemaju nikakav problem. I ne važi to samo za ove najskuplje. U stvari, čini nam se da je mnogo više nelogičnosti bilo u ovim jeftinijim poslovima.
Recimo, Mateus Fernandes je – bez bilo kakve želje da umanjimo njegov kvalitet, jer odličan je bio i u Sautemptonu i u Vest Hemu – dva puta uzatopce ispao iz Premijer lige, pa je Totenhem za njega dao 99.000.000 evra. Dao je i 87.700.000 evra za Savinja (plus potencijalno još 11.500.000 u bonusima), koji je u Sitiju bio rezervista. I vrlo dobro koristio šansu, ali ako on košta toliko koliko bi onda neko trebalo da plati za Žeremija Dokua ili Rajana Šerkija?
Siti je pak za 18-godišnjeg Ajuba Buadija dao 99.000.000 evra (neko kaže i celih 100.000.000, ali smo morali da se vežemo za jedan izvor, pa smo tradicionalni iskoristili specijalizovani Transfermarkt) i učinio ga najplaćenijim tinejdžerom u istoriji fudbala.
Ali ne moramo čak ni da idemo tako visoko da bismo shvatili da se nešto dobrano pokvarilo u fudbalskom sistemu, posebno u toj Engleskoj.
Jer kako drugačije objasniti da je Čelsi uzeo Notingem Forestu 52.500.000 evra (možda će i celih 58.000.000) za Lijama Delapa, koji je prošle sezone dao dva gola za Plavce? Ili prvo 17.000.000 za pozajmicu od Bajerna, a onda još 55.500.000 od Aston Vile za prodaju Nikolasa Džeksona, koji se blago rečeno nije proslavio na Stamford Bridžu pa je na njemu duplirana investicija? Moramo da se zapitamo i za odluku Njukasla da pre samo godinu dana Štutgartu plati 75.000.000 evra za Nika Voltemadea, a onda ga ovog leta, posle sasvim solidne sezone, pozajmi Juventusu za 3.600.000?!
Inflacija dakle? Ili su se neki u fudbalskom svetu malo zapleli u svim tim milionima i stvorili balon koji samo čeka da pukne?
NAJSKUPLJI TRANSFERI OVOG LETA
Enco Fernandez – Čelsi – Mančester Siti – 145.000.000
Morgan Rodžers – Aston Vila – Čelsi – 138.000.000
Eliot Anderson – Notingem Forest – Mančester Siti – 135.000.000
Bredli Barkola – Pari Sen Žermen – Liverpul – 125.000.000
Jan Diomande – Lajpcig – Real Madrid – 125.000.000
Sandro Tonali – Njukasl – Totenhem – 108.000.000
Mateus Fernandes – Vest Hem – Totenhem – 99.000.000
Ajub Buadi – Lil – Mančester Siti – 95.000.000
Savinjo – Mančester Siti – Totenhem – 87.700.000
Bruno Gimaraes – Njukasl – Arsenal – 87.500.000
Entoni Gordon – Njukasl – Barselona – 80.000.000
Karlos Baleba – Brajton – Mančester junajted – 75.900.000
Gonsalo Ramos – Pari Sen Žermen – Milan – 74.000.000
Iliman Endijaje – Everton – Mančester Siti – 70.000.000
Krisensio Samervil – Vest Hem – Al Hlal – 64.500.000
Žeremi Žake – Ren – Liverpul – 63.600.000
Tidžani Rejnders – Mančester Siti – Al Kadisija – 61.000.000
Maksens Lakroa – Kristal Palas – Čelsi 60.700.000
Rodri – Mančester Siti – Barselona – 60.000.000
Johan Manzambi – Frajburg – Aston Vila – 60.000.000
Jan Pol van Heke – Brajton – Totenhem – 60.000.000
Matijas Ferandez Pardo – Lil – Njukasl – 60.000.000
SVI 100+ TRANSFERI U ISTORIJI FUDBALA
Nejmar – Barselona – Pari Sen Žermen – 222.000.000 evra
Kilijan Embape – Monako – Pari Sen Žermen – 180.000.000
Usman Dembele – Borusija Dortmund – Barselona – 148.000.000
Enco Fernandez – Čelsi – Mančester Siti – 145.000.000
Aleksander Isak – Njukasl – Liverpul – 145.000.000
Morgan Rodžers – Aston Vila – Čelsi – 138.000.000
Eliot Anderson – Notingem Forest – Mančester Siti – 135.000.000
Filipe Kutinjo – Liverpul – Barselona – 135.000.000
Žoao Feliks – Benfika – Atletiko Madrid – 127.700.000
Džud Belingem – Borusija Dortmund – Real Madrid 127.000.000
Bredli Barkola – Pari Sen Žermen – Liverpul – 125.000.000
Jan Diomande – Lajpcig – Real Madrid – 125.000.000
Florijan Virc – Bajer Leverkuzen – Liverpul – 125.000.000
Enco Fernandez – Benfika – Čelsi – 121.000.000
Eden Azar – Čelsi – Real Madrid – 120.800.000
Antoan Grizman – Atletiko Madrid – Barselona – 120.000.000
Džek Griliš – Aston Vila – Mančester Siti – 117.500.00
Kristijano Ronaldo – Real Madrid – Juventus – 117.000.000
Deklan Rajs – Vest Hem – Arsenal – 116.600.000
Mojzes Kaisedo – Brajton – Čelsi – 116.000.000
Romelu Lukaku – Inter – Čelsi – 113.000.000
Sandro Tonali – Njukasl – Totenhem – 108.000.000
Pol Pogba – Juventus – Mančester junajted – 105.000.000
Geret Bejl – Totenhem – Real Madrid – 101.000.000
Kai Haverc – Bajer Leverkuzen – Čelsi – 100.000.000