Partizan Mozzart Bet prodao preko 6.000 sezonskih ulaznica! Čeka se finalna brojka prve faze

Ovakav odziv ponovo otvara pitanje koje interesuje celu košarkašku Evropu: koliko će ukupno "sezonaca" bodriti crno-bele ove godine? Prethodnih sezona Partizan je uspostavio apsolutnu dominaciju i postavio standarde kao klub sa najvećom posetom u Evroligi. S obzirom na to da je već u uvodnoj fazi prebačena brojka od 6.000 prema podacima iz kluba.

Sada je pitanje da li bi moglo da bude sve na nivou kao prethodnih sezona kada je Željko Obradović bio glavni magnet. Sada je ta era u prošlosti. Đoan Penjaroja gradi nešto novo i baš je u intervjuu za Mozzart Sport.

"Naš cilj je da posle svake utakmice, bilo da pobedimo ili izgubimo, navijači pozdrave igrače kao što su to uradili na fudbalskom meču protiv Hetafea. To je bio sjajan primer za naše nove igrače – videli su da navijači cene kada izgineš na terenu svih 90 minuta. Ako budemo zdravi i igramo čvrsto, možemo sa svima da se nosimo. Neće biti pametno da obećavam Fajnal for, ali ići ćemo utakmicu po utakmicu sa ciljem da se borimo i nadmećemo protiv svakoga", rekao je Penjaroja.