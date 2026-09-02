Evo štopera u Humskoj! Kapiten Santa Klare za jači Partizan

Partizan je sedmicama pokušavao da nađe rešenje i konačno je uspeo, pa se očekuje da već u četvrtak Lima dođe u Beograd, gde će biti podvrgnut lekarskim pregledima, a potom će potpisati ugovor i staviti se na raspolaganje treneru Saši Iliću. Saradnja je dogovorena u formi besplatne pozajmice, što znači da Partizan neće imati trošak osim preuzimanja fudbalerove plate, dok će narednog leta imati pravo da ga otkupi, ako to bude želeo, po ceni od 500.000 evra.

Lima je karijeru počeo u Ituanu, potom je igrao za Paribu i Rondonijense (sve nižerazredni timovi u domovini), da bi zatim zakoračio u Portugaliju i tu skrenuo pažnju u dresu nižerazrednog Felgeiraša. Posle toga je prešao u drugoligaša Feirense, gde je proveo dve sezone, a poslednje tri je redovno igrao za Santa Klaru. Sa klubom iz Ponta Delgade izborio je ekspresni povratak u Primeiru, a onda bio oslonac njegove odbrane.

Sidni Lima je visok 1,85 m, skočan je, snažan u duelima, tehnički potkovan, a uz sve to ga odlikuje snažan karakter, jer vodi tim napred i kao takav bi trebalo da bude dobar dodatak Partizanovoj ekipi, pošto je prošao sve filtere stručnog štaba i sportskog sektora.

Crno-beli su dosad na štoperskim pozicijama najviše koristili Nikolu Simića, Stefana Mitrovića i Stefana Milića, tek je posle duge pauze usled povrede počeo da se vraća Mateja Milovanović, ali je korišćen kao levi bek, dok je Vukašin Đurđević, iako je u osnovi centralni defanzivac, igrao po bokovima.