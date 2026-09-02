Šta je sa Čumićem i hoće li biti spreman za derbi?
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 10:28
Krilni napadač propustio meč sa OFK Beogradom
Malo o prelaznom roku, malo o kadrovskoj situaciji, a malo i o broju stranaca. Sa svih strana osluškuje vesti Saša Ilić u sedmici započetoj pobedom nad OFK Beograd Mozzart Betom (3:1), a koja će se završiti 180. večitim derbijem. U utorak je ostao bez Milana Roganovića koji će karijeru nastaviti u Genku, što mu sužava opcije na desnom beku pred gostovanje Crvenoj zvezdi u nedelju uveče, a dodatni problem predstavlja stanje Nikole Čumića.
Krilni napadač je propustio meč sa Romantičarima, što je kod mnogih navijača Partizana stvorilo zabrinutost, jer se očekivalo da bude ne samo u konkurenciji, već i starter. Kako je predočeno Mozzart Sportu, doskorašnji član Rubina je bio prinuđen da se ne pojavi na stadionu na zatvaranju sedmog kola prvenstva Srbije usled virusa. Lekari su preporučili Čumiću da ostane izolovan od ekipe kako se virus ne bi proširio svlačionicom, pa je to bio razlog što rođeni Užičanin nije bio u konkurenciji protiv OFK Beograda.
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U stručnom štabu se nadaju da će 27-godišnji fudbaler stići da se oporavi za derbi, jer bi onda izvesno bio starter, a čim je došao nagovestio je sposobnost da ponudi pozitivan impuls ekipi. U suprotnom, njegov eventualni izostanak stvorio bi dosta problema Saši Iliću, pre svega kada je reč o izboru startera.
Jer, prema propozicijama takmičenja samo četvorica stranaca (koji nemaju pasoš Evropske unije) mogu istovremeno da budu na terenu. U Partizanu su projektovani da počnu derbi Že, Sek, Samson i Idrisu Baba, s tim da momak iz Gane poseduje špansko državljanstvo, pa se automatski ne bi računao kao stranac. U tom slučaju bi u odbranu mogao Stefan Milić, ali ako Čumić ne bude u stanju da počne, otvara se pitanje ko bi, uz Seka, bio drugo krilo, jer je Ibrahim Zubairu svakako suspendovan, a Šaka Traore je stranac.
Zato je od krucijalne važnosti da Čumić bude spreman, da Saša Ilić makar oko te pozicije ne lomi glavu.