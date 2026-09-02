Šta je sa Čumićem i hoće li biti spreman za derbi?

Malo o prelaznom roku, malo o kadrovskoj situaciji, a malo i o broju stranaca. Sa svih strana osluškuje vesti Saša Ilić u sedmici započetoj pobedom nad OFK Beograd Mozzart Betom (3:1), a koja će se završiti 180. večitim derbijem. U utorak je ostao bez Milana Roganovića koji će karijeru nastaviti u Genku, što mu sužava opcije na desnom beku pred gostovanje Crvenoj zvezdi u nedelju uveče, a dodatni problem predstavlja stanje Nikole Čumića.

Krilni napadač je propustio meč sa Romantičarima, što je kod mnogih navijača Partizana stvorilo zabrinutost, jer se očekivalo da bude ne samo u konkurenciji, već i starter. Kako je predočeno Mozzart Sportu, doskorašnji član Rubina je bio prinuđen da se ne pojavi na stadionu na zatvaranju sedmog kola prvenstva Srbije usled virusa. Lekari su preporučili Čumiću da ostane izolovan od ekipe kako se virus ne bi proširio svlačionicom, pa je to bio razlog što rođeni Užičanin nije bio u konkurenciji protiv OFK Beograda.