Juventus do kraja godine bez Tirama

Bivši centralni vezista Nice, kog je Juventus pre dva leta platio nešto više od 20.000.000 evra, već se vratio u domovinu, gde će ga operisati doktor Bertran Soneri-Kote. Reč je o specijalisti za povrede kolena, koji je već operisao dvojicu Juveovih igrača - Želsona Bremera i Federika Gatija, piše Gazeta. Nadaju se u klubu da će mu hirurški zahvat pomoći da reši problem koji ga je mučio i prošle sezone.

Od dolaska u Seriju A Tiram je sakupio 96 nastupa za crno-bele iz Torina, u kojima je dao devet i asistirao za 13 pogodaka. Možda se njegovo odsustvo neće osetiti kao u slučaju Kenana Jildiza, ali svakako nije prijatno Spaletiju što će imati igrača manje u rotaciji na duži period.

Izostanak Tirama pokušaće da nadomesti Pape Matr Sar, koji je u samom finišu prelaznog roka u Italiji stigao iz Totenhema na pozajmicu za nešto manje od 3.000.000 evra. Međutim, i Senegalac nije potpuno zdrav. Zbog povrede mišića nije trenirao sa igračima Totenhema u poslednje vreme i trebaće mu određeni period da uđe u formu. Teško da će dobiti zapaženu ulogu u derbiju sa Milanom za četiri dana.