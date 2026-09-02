Juventus do kraja godine bez Tirama
Vreme čitanja: 2min | sre. 02.09.26. | 11:23
Francuz mora na operaciju kolena
Odlično je Juventus ušao u sezonu, sa dve pobede protiv Frozinonea (1:0) i Parme (2:0), međutim, ne može Lučano Spaleti mirno da spava ovih dana. Prvo je na tri meseca ostao bez Kenana Jildiza zbog povrede u meču prvog kola, a sada mu je lekarski tim saopštio da će Kefren Tiram morati na operaciju kolena zbog koje će morati da pauzira do sledeće godine.
Zbog te povrede je Francuz propustio kompletne pripreme, ali se za meč sa Frozinoneom ipak našao na klupi za rezerve. Ponadali su se navijači torinskog kluba da su problemi prošlost, ipak, nije baš tako.
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Bivši centralni vezista Nice, kog je Juventus pre dva leta platio nešto više od 20.000.000 evra, već se vratio u domovinu, gde će ga operisati doktor Bertran Soneri-Kote. Reč je o specijalisti za povrede kolena, koji je već operisao dvojicu Juveovih igrača - Želsona Bremera i Federika Gatija, piše Gazeta. Nadaju se u klubu da će mu hirurški zahvat pomoći da reši problem koji ga je mučio i prošle sezone.
Od dolaska u Seriju A Tiram je sakupio 96 nastupa za crno-bele iz Torina, u kojima je dao devet i asistirao za 13 pogodaka. Možda se njegovo odsustvo neće osetiti kao u slučaju Kenana Jildiza, ali svakako nije prijatno Spaletiju što će imati igrača manje u rotaciji na duži period.
Izostanak Tirama pokušaće da nadomesti Pape Matr Sar, koji je u samom finišu prelaznog roka u Italiji stigao iz Totenhema na pozajmicu za nešto manje od 3.000.000 evra. Međutim, i Senegalac nije potpuno zdrav. Zbog povrede mišića nije trenirao sa igračima Totenhema u poslednje vreme i trebaće mu određeni period da uđe u formu. Teško da će dobiti zapaženu ulogu u derbiju sa Milanom za četiri dana.