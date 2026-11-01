Blagojević: Igra nam se raspala, izgubili smo prisebnost

Prema Blagojevićevim rečima, Baltika je jednostavno na terenu bila energičnija i to se odrazilo na konačan rezultat.

“Bio sam oprezan pred drugo poluvreme jer sam znao da će Baltika pojačati intenzitet igre. Taj intenzitet, koji je Baltika održavala tokom celog meča, doveo je do toga da se naša igra u određenim segmentima raspadne. Prvim poluvremenom sam bio zadovoljan, ali drugim nisam. Posle drugog primljenog gola izgubili smo prisebnost – delovali smo neozbiljno i dozvolili previše kontranapada. Voleo bih da smo uspeli da zadržimo određeni nivo kontrole, čak i kada rezultat nije bio na našoj strani. Nažalost, to se nije dogodilo, ali nastavićemo da radimo – iako je ovo težak trenutak za ekipu”, kazao je Blagojević.

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

Zasad je rusko prvenstvo prilično izjednačeno, tako da to što je Akron trenutno ispod crte ne znači previše. Da je kojim slučajem savladao Baltiku, ne samo da bi bio ispred nje, već bi se probio do osmog mesta.

Ovako, Blagojevićev tim će popravni tražiti na narednom gostovanju, kroz nedelju dana protiv Spartaka u Moskvi.

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RUSIJA, 13. KOLO

Subota

Rubin - Fakel 1:0 (1:0)

/Salsedo 38/

Dinamo Moskva - Ahmat 2:0 (1:0)

/Fomin 2, Tjukavin 77/

Rodina - Krasnodar 2:1 (0:0)

/Onuga 69, Daglas Augusto 86ag - Kristijan 64/

Nedelja

Orenburg - CSKA Moskva 0:0

Dinamo Mahačkala – Rostov 0:3 (0:2)

/Mironov 30, Kučajev 40, Ronaldo 69/

Baltika – Akron 2:1 (0:0)

/Hil 52, Belikov 68 – Šumanski 54/

Lokomotiva – Spartak 0:4 (0:3)

/Rudenko 11ag, Pareda 33, Ugalde 45, Barko 76pen/

Ponedeljak

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

*** kvote su podložne promenama