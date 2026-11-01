Panter stavio tačku sa penala: Barselona preživela dramu u Malagi
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 21:34
Barsa je upisala četvrtu pobedu u šest utakmica španskog prvenstva, odnosno peti uzastopni trijumf u svim takmičenjima
Košarkaši Barselone izvukli su pobedu na jednom od najtežih gostovanja u španskom prvenstvu! Katalonci su u šestom kolu ACB lige savladali Unikahu u Malagi sa tesnih 92:89 (25:29, 20:25, 27:18, 20:17), posle velikog preokreta i završnice u kojoj su odlučivali jedan šut i mirna ruka sa linije slobodnih bacanja. Kevin Panter je sa dva pogođena penala potvrdio trijumf gostiju, ali je ključni potez prethodno napravio Dario Brizuela, trojkom koja je Barselonu vratila u vođstvo.
Ekipa iz Malage imala je dva poena prednosti u poslednjem minutu (89:87), pošto je Dejvid Kraviš posle ofanzivnog skoka pogodio za novo vođstvo domaćina. Međutim, Brizuela je na 35 sekundi do kraja pogodio trojku za 90:89 i prebacio pritisak na Unikahu. Kendrik Peri je potom, na 12 sekundi do završetka, promašio šut za tri poena kojim je mogao da vrati prednost svom timu. Barselona je dobila priliku da sa linije penala završi posao. Panter je pogodio oba slobodna bacanja, postavio konačnih 92:89 i potvrdio pobedu Katalonaca.
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Završnici je prethodilo nekoliko promena rezultata. Kraviš je prvo doneo izjednačenje na 85:85, Panter je odgovorio slobodnim bacanjima, a Kameron Hant ponovo poravnao na 87:87. Kravišev koš posle uhvaćene lopte u napadu stavio je Unikahu u povoljan položaj, ali domaćin nije uspeo da sačuva prednost u poslednjim napadima.
Domaćin je, inače, znatno bolje otvorio utakmicu. Unikaha je koristila probleme Barselone u odbrani i već u prvoj četvrtini stigla do prednosti od 14:6, uz raspoložene Perija i Kraviša. Gosti su preko Brizuele uspeli da smanje zaostatak, pa je posle deset minuta bilo 29:25.
Još ozbiljnije probleme ekipa Aleksandra Sekulića imala je tokom druge deonice. Kameron Hant je predvodio novi nalet Unikahe, koja je stigla do maksimalnih 12 poena prednosti (42:30). Panter je sa dve trojke održao Barselonu u igri, ali su domaći uspeli da sačuvaju kontrolu i na veliki odmor odu sa vođstvom od 54:45. Preokret je počeo u trećoj četvrtini, kada je Barselona konačno pronašla bolji odbrambeni ritam. Đoel Para je preuzeo važnu ulogu u napadu, dok su Oliver Enkamua i Stenli Umude dodatno smanjili zaostatak. Unikaha je izgubila napadačku sigurnost iz prvog poluvremena, a Katalonci su pred poslednjih deset minuta stigli do izjednačenja – 72:72.
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U poslednjoj deonici nijedan tim nije uspevao da se odvoji. Barselona je u nekoliko navrata dolazila do prednosti, ali je Unikaha odgovarala, pre svega preko Kraviša. Ipak, kada se odlučivalo o pobedniku, gosti su imali Brizuelinu trojku i Panterovu sigurnost sa penala. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Para sa 17 poena, dok su na drugoj strani Kendrik Peri i Dejvid Kraviš ubacili po 15. Vili Ernangomes dodao je 11 poena, ali je promašio polovinu od deset slobodnih bacanja.
Barselona je tako stigla do četvrte pobede u šest utakmica španskog prvenstva, odnosno petog uzastopnog trijumfa u svim takmičenjima. Unikaha je ostala na učinku 3-3.