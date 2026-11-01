Panter stavio tačku sa penala: Barselona preživela dramu u Malagi

Završnici je prethodilo nekoliko promena rezultata. Kraviš je prvo doneo izjednačenje na 85:85, Panter je odgovorio slobodnim bacanjima, a Kameron Hant ponovo poravnao na 87:87. Kravišev koš posle uhvaćene lopte u napadu stavio je Unikahu u povoljan položaj, ali domaćin nije uspeo da sačuva prednost u poslednjim napadima.

Domaćin je, inače, znatno bolje otvorio utakmicu. Unikaha je koristila probleme Barselone u odbrani i već u prvoj četvrtini stigla do prednosti od 14:6, uz raspoložene Perija i Kraviša. Gosti su preko Brizuele uspeli da smanje zaostatak, pa je posle deset minuta bilo 29:25.

Još ozbiljnije probleme ekipa Aleksandra Sekulića imala je tokom druge deonice. Kameron Hant je predvodio novi nalet Unikahe, koja je stigla do maksimalnih 12 poena prednosti (42:30). Panter je sa dve trojke održao Barselonu u igri, ali su domaći uspeli da sačuvaju kontrolu i na veliki odmor odu sa vođstvom od 54:45. Preokret je počeo u trećoj četvrtini, kada je Barselona konačno pronašla bolji odbrambeni ritam. Đoel Para je preuzeo važnu ulogu u napadu, dok su Oliver Enkamua i Stenli Umude dodatno smanjili zaostatak. Unikaha je izgubila napadačku sigurnost iz prvog poluvremena, a Katalonci su pred poslednjih deset minuta stigli do izjednačenja – 72:72.

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U poslednjoj deonici nijedan tim nije uspevao da se odvoji. Barselona je u nekoliko navrata dolazila do prednosti, ali je Unikaha odgovarala, pre svega preko Kraviša. Ipak, kada se odlučivalo o pobedniku, gosti su imali Brizuelinu trojku i Panterovu sigurnost sa penala. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Para sa 17 poena, dok su na drugoj strani Kendrik Peri i Dejvid Kraviš ubacili po 15. Vili Ernangomes dodao je 11 poena, ali je promašio polovinu od deset slobodnih bacanja.

Barselona je tako stigla do četvrte pobede u šest utakmica španskog prvenstva, odnosno petog uzastopnog trijumfa u svim takmičenjima. Unikaha je ostala na učinku 3-3.