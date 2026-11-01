Ovakav Olimpik Velodrom želi i u Evropi
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 22:41
Tuluz zaustavljen u Marselju, gde nije slavio još od 2012. godine
Uhvatio je Olimpik Marselj ritam u francuskom prvenstvu i ne planira da stane. Igrači su konačno našli zajednički jezik sa Brunom Ženesioom i ređaju pobede, večerašnja protiv Tuluza na Velodromu sa 2:0 bila im je četvrta u nizu posle isto toliko uzastopnih poraza. Još kada bi dobre rezultate iz Lige 1 uspeli da prenesu u Ligu Evrope, gde su poraženi u sve tri dosadašnje utakmice (od Bešiktaša, Olimpijakosa i Šturma)... Današnje izdanje Olimpikovog tima odlična je uvertira ekipi za gostovanje u Leverkuzenu narednog četvrtka.
Silovito su domaćini ušli u meč i poveli posle samo 62 sekunde. Prelepo je spoljnim delom kopačke šutirao Amin Harit na dodavanje Amina Guirija. Prethodno je Gijom Rest rizično ispucao loptu i stavio u nezgodnu poziciju saigrače koji su pod protiskom izgubili posed na sredini terena. Brzinski su ih zatim matirali domaćini.
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Visok presing dao je rezultat i u 25. minutu, kada se Guiri upisao u strelce, dok asistencija ide Igoru Paišau.
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Imao je Olimpik u nastavku meča kontrolu, mada je bilo napeto dvadesetak minuta pre kraja, kada je Tuluzu poništen gol posle kornera. Ispostavilo se da je Kasper Tengstedt bio u minimalnom ofsajdu. Imali su gosti i još nekoliko opasnih pokušaja, međutim, Džefri De Lange je uspeo da ostane nesavladan.
Dobra partija protiv rivala koji je u Marselj doputovao posle pet mečeva bez poraza u prvenstvu (doduše, uz eliminaciju iz kupa od drugoligaša Poa), uticaće na samopouzdanje Olimpikovih igrača pred duel sa Bajer Leverkuzenom. Čekaju se u francuskom klubu prvi bodovi na međunarodnoj sceni ove sezone...
Baš kao što će u Tuluzu nastaviti da čekaju na prvenstvenu pobedu u Marselju, koje nema još od 2012. godine.
FRANCUSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Avr - PSŽ 1:5 (1:2)
/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/
Nica - Ren 5:2 (3:1)
/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/
Lil - Lans 1:0 (0:0)
/Žiru 86/
Subota
Troa - Le Man 2:0 (1:0)
/Diop 32, Bura 71/
Nedelja
Strazbur - Okser 5:1 (1:0)
/Esugo 41, Godo 55, Harder 62, Jasin 77, 85 - Arčer 68/
Lion - Anže 2:0 (1:0)
/Nuama 38, Toliso 86/
Pariz - Monako 3:1 (2:0)
/Sinajoko 38, 44, Pažis 74 - Balogun 65/
Olimpik Marselj - Tuluz 2:0 (2:0)
/Harit 2, Guiri 25/
Ponedeljak
20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama