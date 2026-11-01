Ovakav Olimpik Velodrom želi i u Evropi

Visok presing dao je rezultat i u 25. minutu, kada se Guiri upisao u strelce, dok asistencija ide Igoru Paišau.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

Imao je Olimpik u nastavku meča kontrolu, mada je bilo napeto dvadesetak minuta pre kraja, kada je Tuluzu poništen gol posle kornera. Ispostavilo se da je Kasper Tengstedt bio u minimalnom ofsajdu. Imali su gosti i još nekoliko opasnih pokušaja, međutim, Džefri De Lange je uspeo da ostane nesavladan.

Dobra partija protiv rivala koji je u Marselj doputovao posle pet mečeva bez poraza u prvenstvu (doduše, uz eliminaciju iz kupa od drugoligaša Poa), uticaće na samopouzdanje Olimpikovih igrača pred duel sa Bajer Leverkuzenom. Čekaju se u francuskom klubu prvi bodovi na međunarodnoj sceni ove sezone...

Baš kao što će u Tuluzu nastaviti da čekaju na prvenstvenu pobedu u Marselju, koje nema još od 2012. godine.

FRANCUSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Avr - PSŽ 1:5 (1:2)

/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/

Nica - Ren 5:2 (3:1)

/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/

Lil - Lans 1:0 (0:0)

/Žiru 86/

Subota

Troa - Le Man 2:0 (1:0)

/Diop 32, Bura 71/

Nedelja

Strazbur - Okser 5:1 (1:0)

/Esugo 41, Godo 55, Harder 62, Jasin 77, 85 - Arčer 68/

Lion - Anže 2:0 (1:0)

/Nuama 38, Toliso 86/

Pariz - Monako 3:1 (2:0)

/Sinajoko 38, 44, Pažis 74 - Balogun 65/

Olimpik Marselj - Tuluz 2:0 (2:0)

/Harit 2, Guiri 25/

Ponedeljak

20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama