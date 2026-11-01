Obradović: Imamo igrače sa više utakmica nego treninga, potrebno nam je vreme

Drugi uzastopni poraz Panatinaikosa digao je uzbunu u Atini i pokrenuo diskusiju zbog problema koji se ponavljaju u igri atinskog velikana. Posle neuspeha protiv Efesa u Evroligi (68:83), ekipa Željka Obradovića poražena je i na gostovanju Arisu (91:101), u petom kolu grčkog prvenstva, čime je prekinut njen neporaženi niz u domaćem takmičenju.

Panatinaikos je u Solunu uspeo da nadoknadi dvocifren zaostatak i u završnici nakratko preuzme vođstvo, ali nije pronašao način da zaustavi domaćina. Sa 20 izgubljenih lopti, 16 asistencija i 12 promašenih slobodnih bacanja, Atinjani su ponovo pokazali slabosti na koje je Obradović ukazao posle utakmice. Srpski stručnjak nije bio zadovoljan načinom na koji njegova ekipa kontroliše igru, ali je istovremeno stao iza svojih igrača, naglašavajući da je za dostizanje željenog nivoa potrebno vreme.

"Čestitam Arisu na pobedi. Igrali su sa velikom energijom i odigrali veoma dobru utakmicu. S druge strane, želim da zahvalim svojim igračima jer su se borili do kraja. U teškim trenucima pronašli smo način da se vratimo i priđemo rezultatski. Jasno je da su glavni problem bile naše greške. Aris je postigao 46 poena, od čega ukupno 27 posle naših grešaka", rekao je Obradović.