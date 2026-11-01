Obradović: Imamo igrače sa više utakmica nego treninga, potrebno nam je vreme
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 22:12
"Greške su naš glavni problem, kao i veliki broj promašenih slobodnih bacanja. To se jasno vidi u statistici"
Drugi uzastopni poraz Panatinaikosa digao je uzbunu u Atini i pokrenuo diskusiju zbog problema koji se ponavljaju u igri atinskog velikana. Posle neuspeha protiv Efesa u Evroligi (68:83), ekipa Željka Obradovića poražena je i na gostovanju Arisu (91:101), u petom kolu grčkog prvenstva, čime je prekinut njen neporaženi niz u domaćem takmičenju.
Panatinaikos je u Solunu uspeo da nadoknadi dvocifren zaostatak i u završnici nakratko preuzme vođstvo, ali nije pronašao način da zaustavi domaćina. Sa 20 izgubljenih lopti, 16 asistencija i 12 promašenih slobodnih bacanja, Atinjani su ponovo pokazali slabosti na koje je Obradović ukazao posle utakmice. Srpski stručnjak nije bio zadovoljan načinom na koji njegova ekipa kontroliše igru, ali je istovremeno stao iza svojih igrača, naglašavajući da je za dostizanje željenog nivoa potrebno vreme.
"Čestitam Arisu na pobedi. Igrali su sa velikom energijom i odigrali veoma dobru utakmicu. S druge strane, želim da zahvalim svojim igračima jer su se borili do kraja. U teškim trenucima pronašli smo način da se vratimo i priđemo rezultatski. Jasno je da su glavni problem bile naše greške. Aris je postigao 46 poena, od čega ukupno 27 posle naših grešaka", rekao je Obradović.
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Govoreći o drugom uzastopnom porazu, trener Panatinaikosa posebno je ukazao na otežane uslove za rad sa ekipom tokom zgusnutog rasporeda.
"Jasno je da imamo kvalitetne igrače. Siguran sam da razumeju greške koje prave tokom utakmica. Pred nama je dug put i, kao i za sve u životu, potrebno nam je vreme. Imamo igrače koji su odigrali više utakmica nego što su imali treninga. Kada počnete da radite sa nekim, a odmah morate da igrate utakmice, nemate period za pripreme i to je sasvim razumljivo. Verujem svojim igračima. Nastavićemo da radimo u svakom trenutku koji imamo na raspolaganju kako bismo dostigli nivo potreban za grčko prvenstvo i Evroligu".
Obradović je dodatno objasnio šta smatra najvećim problemom svoje ekipe, ukazujući na odnos izgubljenih lopti i asistencija, koji je već drugu utakmicu zaredom negativan.
"Greške su naš glavni problem, kao i veliki broj promašenih slobodnih bacanja. To se jasno vidi u statistici. Moramo da igramo smirenije, jer drugu utakmicu zaredom imamo više izgubljenih lopti nego asistencija. To je glavni razlog zbog kojeg smo izgubili obe utakmice".
Posebnu pažnju privukao je i susret Obradovića sa Vasilisom Spanulisom, nekadašnjim igračem kojeg je trenirao u Panatinaikosu, a sada trenerom Arisa i grčke reprezentacije. Na pitanje o njihovom trenerskom duelu, srpski stručnjak imao je samo reči pohvale.
"Nemam da kažem ništa što već ne znate. Svi znate kakav je bio igrač, a sada kao trener beleži odlične rezultate. Radio je veoma dobro u Monaku i reprezentaciji Grčke. To je očigledno i mogu samo da mu čestitam".
Govoreći o konkurenciji u grčkom prvenstvu, Obradović je ponovio stav da borba za vrh neće biti ograničena na mali broj klubova i da rezultati poput pobede Arisa doprinose kvalitetu takmičenja.
"O tome sam govorio još na početku sezone. Dobro je za košarku što imamo Aris, koji je odličan tim, kao i PAOK. Postoje i druge ekipe koje morate da poštujete. Nijedna utakmica nije laka".
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Na kraju, Obradović se osvrnuo i na povratak u dvoranu Aleksandrio, odnosno Nikos Galis halu, u kojoj je tokom karijere mnogo puta gostovao.
"Jedna stvar je uvek ista, a to je sjajna atmosfera za igranje košarke. Ljudi ovde vole košarku. Ništa se nije promenilo, nastavljaju da podržavaju svoj tim. Volim to da vidim. To je tradicija navijača Arisa".