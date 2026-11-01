Ozbiljna golgeterska serija Marka Lazetića

Proživljama Marko Lazetić najbolje dane u seniorskom fudbalu. Posle svega 17 utakmica u prvom timu Crvene zvezde, Milan ga je doveo na konto talenta i potencijala plativši crveno-belima blizu 5.000.000 evra. Kroz Primaveru nije uspeo da se nametne i dođe do prvog tima (samo dva nastupa za seniore), da bi usledile pozajmice u Altah, Fortunu Sitard, TSC, a onda i odlazak u Aberdin kada mu je istekao ugovor sa Rosonerima.

U Škotskoj je proveo jednu sezonu, postigao četiri pogotka na 36 utakmica, da bi ga Aberdin letos prosledio Noi za naknadu od 220.000 evra. Mladi srpski golgeter (22) je konačno pronašao sreću u dalekoj Jermeniji gde od danas nema fudbalera sa više postignutih golova.