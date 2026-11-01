Ozbiljna golgeterska serija Marka Lazetića
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 22:38
Srbin najbolji strelac jermenske elite
Proživljama Marko Lazetić najbolje dane u seniorskom fudbalu. Posle svega 17 utakmica u prvom timu Crvene zvezde, Milan ga je doveo na konto talenta i potencijala plativši crveno-belima blizu 5.000.000 evra. Kroz Primaveru nije uspeo da se nametne i dođe do prvog tima (samo dva nastupa za seniore), da bi usledile pozajmice u Altah, Fortunu Sitard, TSC, a onda i odlazak u Aberdin kada mu je istekao ugovor sa Rosonerima.
U Škotskoj je proveo jednu sezonu, postigao četiri pogotka na 36 utakmica, da bi ga Aberdin letos prosledio Noi za naknadu od 220.000 evra. Mladi srpski golgeter (22) je konačno pronašao sreću u dalekoj Jermeniji gde od danas nema fudbalera sa više postignutih golova.
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Sa dva pogotka, 22-godišnji golgeter potisao je pobedu lidera jermenske elite Noe na gostovanju Sjuniku (1:3) i tako dobacio do brojke od devet prvenstvenih pogodakta. Dovoljno za deobu prvog mesta liste strelaca sa napadačem Alaškerta, Kongoancem Domijem Masumuom.
Pri rezultatu 1:1, Lazetić je dva puta, u 59. i 82. minutu matirao golmana domaćih za nastavak sjajne serije. Bila je ovo šesta vezana utakmica na kojoj je rođeni Beograđanin makar jednom zatresao mrežu. Na 825 minuta ligaškog fudbala isporučio je devet golova i dve asistencije. Drugim rečima, od starta sezone Lazetić učestuje u prvenstvenim golovima svog tima na svakih 75 minuta.