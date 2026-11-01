Kerim svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje: Bomba Alajbegovića rešila derbi Serije A

Jedan gol NEC-u u Ligi Evrope i jedna asistencija protiv Kaljarija bio je dosadašnji Alajbegovićev učinak u dresu Juventusa. Ovo večeras što je uradio vrednije je od svega drugog. Kada se učinilo da će navijači Stare dame od dosade zaspati u svojim sedištima, kada su im se po glavi vrtela pitanja o smislu života ili da li su isključili peglu kad su krenuli na stadion – jer, misli same vrludaju kad na terenu oči nemaju šta da vide – pojavio se Alajbegović i bombom sa 20 metara, od stative, rešio derbi Serije A.

Ali, koliko god utakmica bila loša, golovi su bili – spektakularni. Golman Napolija Meret bacao se u prazno, loptu kod udaraca Alajbegovića i Boge nije mogao da dohvati, ni da joj se približi.

Nije samo bosanski reprezentativac napravio najvredniji potez otkako je došao u Juventus, nego je ujedno spasao posao treneru Lučanu Spaletiju . Čuveni stručnjak bi bio na izlaznim vratima da večeras nije pobedio Napoli, danima su o tome brujali italijanski mediji i bez obzira na pobedu, mora se reći da Juventus nije ličio ni na šta. Napoli još manje.

Pobeda je, ipak, vrednija od umetničkog dojma, donosi mir u kući bar neko vreme, tako da Spaleti sa ovim krnjim timom, bez Konseisaa, Jildiza, Gonzalesa, Lokatelija, može da se okrene utakmici sa AZ Alkmarom u Ligi Evrope.

Masimilijano Alegri može kao alibi da upotrebi to da večeras nije bio na klupi Napolija. Trofejni stručnjak je suspendovan na dve utakmice zbog ponašanja posle meča sa Romom. Ipak, on je postavio taktiku, izabrao sastav, koji nije funkcionisao u Torinu, baš nimalo.

Možda bi sudbina Napolija bila drugačija da je Lorenco Luka u 8. minutu bolje šutirao glavom, ali je Vikario uspeo da odbrani. I onda 20 minuta se gotovo ništa nije dešavalo, dok Kabal nije posle prekida pogodio stativu Napolijevog gola. Do kraja poluvremena šut Langa preko gola i Alajbegovićev pokušaj koji je golman odbranio.

U nastavku još manje sadržaja. Čestite šanse za gol nije bilo. Sve je mirisalo na podelu bodova, bez golova. A, onda je Alajbegović odapeo strelu za 1:0, a pred kraj Žeremi Boga za 2:0. Ko nije gledao utakmicu, pomislio bi da je bilo čisto rutiniranje. Ipak, zvižduci kojima je sa terena ispraćen Kolo Muani dovoljno govore kako je izgledao napad Juventusa. Ali, dalekometna artiljerija je večeras odradila dovoljno dobar posao.

SERIJA - 10. KOLO

subota

Bolonja - Monca 2:1 (1:1)

/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/

Udineze - Roma 2:5 (0:4)

/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/

Milan - Inter 3:1 (3:1)

/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/

nedelja

Komo - Venecija 1:0 (1:0)

/Da Kunja 43pen/

Frozinone - Torino 2:0 (0:0)

/Gedžemis 48, Kalo 90+3/

Lacio - Kaljari 2:1 (1:1)

/Isaksen 36, Pinamonti 83 - Enzola 20/

Leče - Đenova 1:2 (1:2)

/Maleh 40 - Osmajić 11, Mesijas 28/

Juventus - Napoli 2:0 (0:0)

/Alajbegović 70, Boga 87/

ponedeljak

18.30: (2,85) Sasuolo (3,80) Fjorentina (2,25) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Atalanta (4,70) Parma (6.25) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama