Perfektno duplo kolo Evrolige, pa drama u domaćem prvenstvu: Pariz se provukao, Asvel nije
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 22:38
Ekipa iz Vilerbana doživela prvi poraz u sezoni, Parižani se osamili na vrhu tabele francuskog prvenstva
Napokon su pokazali znake života u Evroligi! Asvel je u duplom kolu savladao Partizan Mozzart Bet i Baskoniju, dok je Pariz bio bolji od Dubaija i Makabija. I taman kada je trebalo da zaokruži potpuno uspešnu nedelju, ekipi iz Vilerbana stigao je šamar realnosti gustog rasporeda. Asvel je na gostovanju Sen Kantenu doživeo prvi poraz (99:94) u domaćem prvenstvu, a njegov kiks iskoristio je Pariz, koji se osamio na vrhu tabele.
Doduše, ni Parižani nisu lako stigli do šeste pobede. Šalon ih je ozbiljno namučio i odveo utakmicu u produžetak, ali je lider francuskog prvenstva u dodatnih pet minuta ipak pronašao način da slomi otpor rivala i sačuva maksimalan učinak, trijumfom 116:112.
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Ipak, ni Pariz nije lako stigao do šeste pobede u sezoni. Šalon je pružio žestok otpor lideru prvenstva, a koliko je utakmica bila izjednačena, govori podatak da su gosti na poluvremenu imali samo poen prednosti, dok je posle tri četvrtine rezultat bio 81:81. Činilo se da su Parižani uspeli da prelome meč kada su u poslednjoj deonici stigli do 11 poena prednosti, ali Šalon nije odustajao. Gosti su u završnici istopili zaostatak, a Grent Golden je na svega tri sekunde do kraja poravnao rezultat na 104:104. Žoel Ajaji nije uspeo da pogodi u poslednjem napadu, pa je pobednika morao da odluči produžetak.
Ipak, izabranici Maksima Lefevra bolje su se snašli u dodatnih pet minuta, tokom kojih su sve poene za domaćina postigli Nadir Hifi i Mohamed Faje. Upravo njih dvojica uspeli su da slome otpor upornih gostiju i donesu Parizu šestu uzastopnu pobedu u ligi.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Hifi sa 27 poena, dok je Ajaji bio na ivici tripl-dabla sa 16 poena, uz po devet skokova i asistencija. Sa druge strane, briljirao je Džeremaja Hil sa 36 poena, ali ni njegova sjajna partija nije bila dovoljna da Šalon nanese Parižanima prvi poraz u sezoni.
Sa druge strane, koliko je poraz Asvela veliko iznenađenje, dovoljno govori podatak da je Sen Kanten u prethodnih šest prvenstvenih utakmica ostvario samo jednu pobedu. Ekipu iz Vilerbana očigledno je stigao umor posle napornog duplog kola Evrolige, a trener je odlučio da odmori Petija Milsa i Džeja Kraudera.
Već na poluvremenu Sen Kanten imao je šest poena prednosti. Prava drama usledila je tek u poslednjoj četvrtini, u kojoj je Tremont Voters gotovo sam vukao Asvel i postigao čak 19 poena. Upravo je on na pet minuta do kraja doneo gostima tri poena prednosti, ali ni to nije bilo dovoljno. Na scenu su tada stupilu Aksel Tupan i Karvel Anderson i vratili prednost Sen Kantenu. Asvel više nije imao odgovor, dok je Tupan sa dva pogođena slobodna bacanja u završnici stavio tačku na prvi prvenstveni poraz ekipe iz Vilerbana.
Najzaslužniji za veliki trijumf bio je Erik Nil, koji je odigrao sjajnu utakmicu i zabeležio 28 poena i čak 13 asistencija. Odličnu podršku imao je u Karvelu Andersonu, koji je dodao 18 poena, dok je Aksel Tupan ubacio 15. Na drugoj strani, Tremont Voters bio je najraspoloženiji sa 24 poena, uz šest pogođenih trojki iz osam pokušaja, dok je Bot Gač postigao 15.
Tako je Pariz ostao jedina neporažena ekipa francuskog prvenstva sa svih šest pobeda, dok je Asvel posle prvog neuspeha pao na učinak 5-1 i prepustio Parižanima usamljeno prvo mesto na tabeli.