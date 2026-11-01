Perfektno duplo kolo Evrolige, pa drama u domaćem prvenstvu: Pariz se provukao, Asvel nije

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Ipak, ni Pariz nije lako stigao do šeste pobede u sezoni. Šalon je pružio žestok otpor lideru prvenstva, a koliko je utakmica bila izjednačena, govori podatak da su gosti na poluvremenu imali samo poen prednosti, dok je posle tri četvrtine rezultat bio 81:81. Činilo se da su Parižani uspeli da prelome meč kada su u poslednjoj deonici stigli do 11 poena prednosti, ali Šalon nije odustajao. Gosti su u završnici istopili zaostatak, a Grent Golden je na svega tri sekunde do kraja poravnao rezultat na 104:104. Žoel Ajaji nije uspeo da pogodi u poslednjem napadu, pa je pobednika morao da odluči produžetak.

Ipak, izabranici Maksima Lefevra bolje su se snašli u dodatnih pet minuta, tokom kojih su sve poene za domaćina postigli Nadir Hifi i Mohamed Faje. Upravo njih dvojica uspeli su da slome otpor upornih gostiju i donesu Parizu šestu uzastopnu pobedu u ligi.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Hifi sa 27 poena, dok je Ajaji bio na ivici tripl-dabla sa 16 poena, uz po devet skokova i asistencija. Sa druge strane, briljirao je Džeremaja Hil sa 36 poena, ali ni njegova sjajna partija nije bila dovoljna da Šalon nanese Parižanima prvi poraz u sezoni.