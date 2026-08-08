Blagojević uzeo prvi bod u Rusiji, stativa i prečka ga zaustavile da dođe do pobede

Za razliku od tog meča, na kojem su srpski fudbaleri Aleksa Đurasović i Slobodan Tedić presedeli na klupi, ovog popodneva su obojica bili starteri. Bivši napadač Čukaričkog je ostao u igri do 88. minuta, dok je Đurasović odigrao ceo meč.

Na opšte iznenađenje, Akron je bio bolji od Lokomotive i više je zaslužio da dođe do pobede. Čak je se dvaput zatresao i okvir gola domaćina, posle šuteva Konstantina Maradišvilija i Arsenija Dmitrijeva. Međutim, Moskovljani su imali više sreće.

19.30: (1,80) CSKA Moskva (3,50) Rostov (4,70)

Ni Tedić ni Đurasović nisu ušli u neku konkretnu šansu, ali su generalno odigrali dobru utakmicu. Učestvovali su u akcijama, pravili problem protivniku i zaslužni su za taj prvi bod.

Istina, u poslednjih dvadesetak minuta je tek domaćin zaličio na sebe i počeo da stvara šanse ispred golmana Vitalija Gudijeva, ali štoperi Rodrigo Eskoval i Marat Bokojev su odigrali izuzetno dobar meč i rasčistili su solidan broj opasnih lopti.

Najvažnije za Blagojevića je što se njegov Akron pokrenuo sa nule. Uoči trećeg kola samo tri tima su bila bez ijednog boda, ostala dva su Fakel i Rodina. Uostalom, to i jesu najveći favoriti za ispadanje iz lige.

Mada, tim iz Toljatija nije izgledao tako ovog popodneva. Igrao je ofanzivno, trudio se da kroz igru napadne rivala i stvarao je lepe šanse. U nadoknadi vremena imao je dve izuzetno dobre, prvo je Roberto Fernandez uputio jak šut sa distance koji je golman Ilja Lantratov krajnjim naporom izbacio u korner, da bi posle njega Bokojev glavom šutirao za malo iznad prečke.

Akron će u narednom kolu imati lepu priliku da dođe do prve pobede, pošto će gostovati Rodini. S druge strane, Lokomotiva je takođe još uvek bez trijumfa, samo što sada ima dva poena. U narednom kolu gostuje Orenburgu.

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RUSIJA, 3. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov – Baltika 0:2 (0:1)

/Ćivić 3, Žil 81/

Lokomotiva Moskva – Akron 0:0

CSKA Moskva - Rostov 0:0

Nedelja

13.30: (1,68) Dinamo Moskva (3,70) Dinamo Mahačkala (5,40)

16.00: (1,15) Zenit (7,75) Rodina (19,0)

19.30: (2,20) Spartak Moskva (3,50) Krasnodar (3,20)

19.30: (2,00) Rubin (3,40) Orenburg (3,90)

Ponedeljak

18.30: (3,30) Fakel (3,30) Ahmat (2,25)

*** kvote su podložne promenama