Šareni Mančester Junajted nadigrao Hviču i decu, ali nije pobedio

Oba tima su bila bez nekolicine bitnih prvotimaca, dok su se neki tek priključili pripremama nakon mundijalskog odmora. Za PSŽ su od startera počeli golman Safonov, štoper Pačo i Hviča Kvarachelija, a ostalo su bili uglavnom mladi igrači plus Zabarnji. Na drugoj strani, Crveni đavoli su krenuli sa trećim golmanom Hitonom, nekoliko omladinaca, ali i Megvajerom, Mauntom, Embeumom, Dialom, novajlijom Andrejom Santosom… U ovakvim sastavima je Junajted bio bolji u većem delu meča i bliži pobedi.

Sveci su poveli golom mladog Ibrahima Embajea već u drugom minutu nakon sjajne asistencije Droa Fernandeza. Moguće i poslednji gol talentovanog Senegalca u dresu Pari Sen Žermena jer želi da promeni sredinu, a „pola Evrope“ (Liverpul, Bajer Leverkuzen, Roma, Borusija Dortmund...) stoji u redu za njegov potpis.

Mogao je Kvarachelija uskoro da duplira prednost, a Junajted se probudio nakon petnaestak minuta i počeo da preti. Embeumo je doneo izjednačenje nakon pola sata igre pošto je Dialo iskoristio veliku grešku Kukabe i asistirao mu. Mogao je Kamerunac ubrzo da donese potpuni preokret, ali mu je Safonov majstorski skinuo šut iz slobodnjaka. Rus je imao sjajnu intervenciju i nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu i novog pokušaja Embeuma.

Kada je Luis Enrike poslao na teren Markinjosa, Vitiniu, Neveša i Mendeša, PSŽ je vratio kontrolu nad utakmicom, mada je i ulazak Bruna Fernandesa mogao da donese pobedu Crvenim đavolima. Portugalac je u finišu meča pogodio stativu i imao još jedan opasan šut.

Loša vest sa ove utakmice je povreda Mejsona Maunta nakon 19 minuta igre, koja bi mogla samo još više da ubrza engleski klub u potrazi za pojačanjem u veznom redu. Zanimljiva vest je i da Luis Enrike ne vidi Luku Ševalijea više ni kao drugog golmana i jasno je zašto želi Zajona Suzukija.

PSŽ: Safonov (od 77. Longoni) – Boli, Zabarnji, Pačo (id 61. Markinjos), Kukaba (od 62. Mendeš) – Majulu (od 62. Neveš) Beraldo, Fernandez (od 62. Vitinja) – Embaje, Ajari, Kvarachelija

Mančester Junajted: Hiton (od 49. Mi) – Mazraui (od 46. Dalo), Megvajer, Hiven (od 46. Joro), Šo (od 64. Amas) – Maunt (od 19. T. Flečer), Andrej Santos (od 65. Tilemans) – Dialo (od 65. Dž. Flečer), Lejsi, Dorgu (od 64. Fernandeš) – Embeumo