Novi poraz Orlića, Rumunija slavila sa zvukom sirene

Prvu osetniju prednost na meču ostvario je srpski tim. Serijom 12:0 u poslednjih pet minuta druge četvrtine, Srbija je otišla na odmor sa vođstvom od 38:31. Naš nacionalni tim je diktirao tempo i u većem delu treće deonice, ali je domaćin u samom finišu uspeo da preokrene i stekne minimalnih 51:50 pred ulazak u poslednjih deset minuta.

Sredinom četvrte četvrtine, nošena podrškom sa tribina, Rumunija je u 35. minutu odmakla na do tada maksimalnih plus 12 (67:55). Kada se činilo da je meč prelomljen, usledio je silovit odgovor Srbije – serija 13:0 za vođstvo 72:69 na dva minuta pre kraja.

Ipak, u dramatičnom finišu više sreće i koncentracije imao je domaćin. Rumunija je imala 6,1 sekundu za poslednji napad, a Lapuste je uz zvuk sirene iz izuzetno teške pozicije pogodio koš za konačan trijumf.

U redovima reprezentacije Srbije najefikasniji su bili Filip Mrđen (4 skoka) i Tarik Muratović sa po 13 postignutih poena. Todor Avramović je dodao 11 poena, dok je Pavle Jovanović ostvario svestran učinak sa 6 poena, 13 skokova i 3 asistencije. Luka Panić je meč završio sa 5 poena, 4 skoka i 7 asistencija.

Vremena za analizu i tugovanje nema mnogo, pošto kadeti Srbije već u nedelju od 12 časova igraju meč trećeg kola protiv selekcije Poljske.