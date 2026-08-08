TRANSFERI UŽIVO (subota, 8. avgust)
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sub. 08.08.26. | 15:20
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Bruno Gimarais u Arsenalu za 87.500.000. Opširnije OVDE.
- Ferana Toresa detalji dele od transfera u PSŽ. Opširnije OVDE.
- Liverpulovo iznenađenje - Ronald Arauho. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Saša Lukić četiri godine u Ipsviču. Opširnije OVDE.
- Fener u ofanzivi na Romelua Lukakua, koštaće ga 35.000.000. Opširnije OVDE.
- Dva turska kluba se raspituju za Ognjena Mimovića. Opširnije OVDE.
- Atletiko prodao Matea Ruđerija Aston Vili za 20.000.000. Opširnije OVDE.
- Radomir Koković treći put produžio ugovor sa Železničarom. Opširnije OVDE.
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