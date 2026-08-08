Patrik Beverli blizu angažmana u Francuskoj

Imaju iskustva sa bivšim NBA igračima u tom klubu jer je za njih već igrao iskusni Toni Snel, pre nego što je prešao u Šole. Verovatno je odlični defanzivac dobio prave povratne informacije od Snela, što se tiče situacije u ovom klubu i potencijalnog angažmana u francuskoj ekipi.

Što se igara tiče iz prošle sezone, imao je Beverli odlične brojke. Tokom 11 utakmica u grčkom prvenstvu, 38-godišnji američki bek beležio je 10,2 poena, 5,4 skoka i 5,4 asistencije za oko 25 minuta na parketu. U evropskim utakmicama PAOK-a, Beverli je na devet mečeva prosečno postizao 9,3 poena, uz četiri skoka i 3,3 asistencije. PAOK je u FIBA Evrokupu stigao do finala.

Iskusni bek proveo je 12 godina u NBA ligi, gde je na 666 utakmica regularnog dela sezone prosečno beležio 8,3 poena, uz 37,1 odsto uspešnosti za tri poena i 76 odsto sa linije slobodnih bacanja, kao i 4,1 skok, 3,4 asistencije, 1,1 ukradenu loptu i 1,2 izgubljene lopte.