Petronijević i dalje talija OFK Vršca, golom doneo pobedu u derbiju Banata

Trenutak odluke videli smo u 64. minutu, kada su izabranici Darka Rakočevića savršeno istrčali kontranapad. Petronijević se ubacio iz drugog plana, ostao potpuno zaboravljen na desnoj strani. Nikola Gojkov je bio u sredini, okružili su ga protivnici, a on je pravovremeno prosledio loptu do defanzivnog veziste, kojem potom nije mu bilo preterano teško da savlada Nikolu Galina.

Prošle sezone je Petronijević postigao pet golova u Mozzart Bet Prvoj ligi, triput za pobedu i dvaput za remije. Njegovim pogocima Vrščani su savladali Ušće (4:1), Trajal (1:0) i Voždovac (2:1), dok su remizirali sa Trajalom (1:1) i Kabelom (2:2).

20.00: (3,80) Bor 1919 (3,30) Napredak (1,95)

Taličan je Beograđanin kojeg smo gledali u dresovima Zvijezde 09, Smedereva 1924 i Metalca. Nema sumnje da Petronijević mašta da se vrati u Mozzart Bet Superligu, koju je poslednji put igrao u sezoni 2022/2023 kao član Kolubare. Vrščani su jedan od ozbiljnijih kandidata za promociju.

Uostalom, i ovog popodneva se videlo da znaju šta hoće i da imaju jasan plan kako da dođu do bodova. Prepuštali su protivniku posed lopte i čekali njegovu grešku da bi organizovali kontranapade. Dobro su pritiskali igrače bez lopte, tako da su Zrenjaninci imali ogroman broj loših dodavanja.

Naravno, imali su i gosti svoje šanse. Pretili su preko iskusnog Vladimira Silađija (33), nekada najboljeg strelca Superlige u dresu TSC-a. Takođe, mogli su do gola i posle korenra koje je solidno izvodio Uroš Vukićević, a nekoliko dobrih kontri otvorio je i golman Nikola Galin izuzetno jakim ispucavanjima.

Međutim, ono što definitivno može da zabrine trenera Nikolu Stojanovića je što Proleter nije napravio nijednu ozbiljnu situaciju u poslednjih dvadesetak minuta, odnosno od momenta kada je Vršac stigao do prednosti. Jednostavno, domaćin je ušao u malo dublji blok, potpuno je neutralisao veziste Proletera i bez prevelike strepnje po nekoliko stotina navijača na tribinama došao do pobede.

Čak smo u 94. minutu umalo videli i jedan evrogol u Proleterovoj mreži. Atem je poslao snažnu “kiflu” sa dvadesetak metara, ali je Galin uspeo da izvadi loptu iz mreže. Tek da se na kratko čuju razočarani uzdasi sa tribina.

Ipak, samo koji sekund posle toga je sudija Aleksa Grahovac označio kraj meča, pa su ih zamenili aplauzi. Proleter je tako ostao na jednom bodu, osvojenom na premijeri protiv Loznice.

U narednom kolu će dočekati Dubočicu, videćemo da li će Karađorđev park dobiti dozvolu da se taj meč igra u Zrenjaninu, dok će OFK Vršac gostovati Javoru u Ivanjici.

“Drugo poluvreme ušli sa boljom energijom, stvorili smo nekoliko šansi. Najbitnije da je taj gol došao. Posle njega nesvesno povukli i branili se, što nije naša ideja. Najvažnije je da smo došli do bodova i sada se okrećemo narednoj utakmici i gostovanju u Ivanjici”, kazao je Rakočević za Arenu Sport posle utakmice.

OFK VRŠAC – PROLETER 023 ZRENJANIN 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

Gradski stadion Vršac

Sudija: Aleksa Grahovac (Novi Sad)

Kartoni: Gojkov, Atem (OFK Vršac), Aka i Nikolašević (Proleter 023)

OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Petronijević, Nikolić, Glavinić (od 65. Čejić), Kiković (od 72. Pivaš), Milivojević (od 83. Atem), Gojkov (od 83. Bašić), Janjić, Serdar (od 65. Popov), Radojičić

PROLETER 023: Galin, Aka, Bajić (od 81 Gajilović), Blagojević, Ožegović, Vukićević (od 81. Ročester), Silađi, Trajković (od 61. Arsović), Savanović (od 72. Kovačević), Stevanović, Ilić (od 72. Nikolašević)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 2. KOLO

Subota

OFK Vršac – Proleter 023 Zrenjanin 1:0 (0:0)

/Petronijević 64/

20.00: (2,45) Teleoptik (3,15) Jedinstvo Ub (2,80)

20.00: (3,80) Bor 1919 (3,30) Napredak (1,95)

20.00: (2,15) Borac 1926 Čačak (3,20) Voždovac (3,30)

20.00: (2,80) Dubočica (3,00) Loznica (2,55)

20.00: (3,00) Metalac (3,10) Spartak (2,35)

Nedelja

17.30: (2,10) Grafičar (3,15) Smederevo (3,50)

20.00: (1,90) TSC (3,35) Javor (3,90)

***Kvote su podložne promenama