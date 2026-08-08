Tadić ga spakovao na debiju, ali neće po dobrom pamtiti povratak u Erediviziju (VIDEO)

I prošle sezone, kada je NEC beležio rezultate iznad svih očekivanja, Telstar mu je kao novajlija u ligi bio kost u grlu i oba puta uspeo da ostane neporažen (1:1, 2:2), a danas i da ga pobedi.

Moguće je da je NEC mislima bio u revanšu koji ih u utorak očekuje protiv Olimpijakosa, a Telstar je to iskoristio da ih iznenadi. Domaći tim nije potcenio goste, izveo je skoro najjači sastav, nedostajali su samo štoperi Sandler i Storm, kao i napadač Linsen umesto kojeg je startovao Tadić kao centarfor.

Ali, sve je krenulo nizbrdo nakon samo 27 sekundi kada je Patrik Brouver pogodio iz peterca nakon što je lopta stigla iz auta. Nova nesreća za NEC bio je Čerijev šut za izjednačenje u 13. minutu koji je zaustavila stativa…

Telstarov odgovor bio je surov. Brouver je izbacio u šansu letnje pojačanje Rui Mendeša koji je duplirao prednost u 24. minutu. Čak su gosti mogli do 3:0 sredinom drugog poluvremena, ali su promašili dve odlične šanse. Rezervista Sjerhuis je malo razmrdao NEC. Prvo je pogodio prečku, a onda i dao gol nade u 83. minutu nakon što je Tadić na levom krilu uradio veći deo posla i servirao mu zicer. Ali, to je bilo sve…