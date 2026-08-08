Tadić ga spakovao na debiju, ali neće po dobrom pamtiti povratak u Erediviziju (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 08.08.26. | 18:39
Veliko iznenađenje na startu
Na iznenađenje mnogih, Dušan Tadić je ovog leta izabrao da nastavi karijeru u holandskom NEC-u. Možda je razlog i trener Dik Šruder, čiji brat Alfred je trenirao Tadića u Ajaksu i imali su sjajan odnos, a možda je istorijska prošla sezona kluba iz Najmehena.
NEC je igrao finale Kupa, plasirao se u kvalifikacije za Ligu šampiona, a Tadić je prve minute u novom klubu upisao kada je ušao sa klupe u Pireju i pomogao svom timu da odoli protiv Olimpijakosa (0:0) u trećem kolu kvalifikacija. Danas se nakon tri godine vratio na terene holandske Eredivizije, upisao debi za NEC u startnoj postavi, zabeležio i asistenciju, ali neće po dobrom pamtiti povratnički početak u holandskom šampionatu. NEC je razočarao na prvenstvenoj premijeri i upisao poraz na svom terenu od autsajdera Telstara - 1:2.
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I prošle sezone, kada je NEC beležio rezultate iznad svih očekivanja, Telstar mu je kao novajlija u ligi bio kost u grlu i oba puta uspeo da ostane neporažen (1:1, 2:2), a danas i da ga pobedi.
Moguće je da je NEC mislima bio u revanšu koji ih u utorak očekuje protiv Olimpijakosa, a Telstar je to iskoristio da ih iznenadi. Domaći tim nije potcenio goste, izveo je skoro najjači sastav, nedostajali su samo štoperi Sandler i Storm, kao i napadač Linsen umesto kojeg je startovao Tadić kao centarfor.
Ali, sve je krenulo nizbrdo nakon samo 27 sekundi kada je Patrik Brouver pogodio iz peterca nakon što je lopta stigla iz auta. Nova nesreća za NEC bio je Čerijev šut za izjednačenje u 13. minutu koji je zaustavila stativa…
Telstarov odgovor bio je surov. Brouver je izbacio u šansu letnje pojačanje Rui Mendeša koji je duplirao prednost u 24. minutu. Čak su gosti mogli do 3:0 sredinom drugog poluvremena, ali su promašili dve odlične šanse. Rezervista Sjerhuis je malo razmrdao NEC. Prvo je pogodio prečku, a onda i dao gol nade u 83. minutu nakon što je Tadić na levom krilu uradio veći deo posla i servirao mu zicer. Ali, to je bilo sve…
Međutim, mnogo bitniji meč za NEC je revanš protiv Olimpijakosa u utorak.
HOLANDSKA EREDIVIZIJA – 1. KOLO
Petak
Kambur - Ekscelzior 0:4 (0:3)
/Jegojan 17, Najoks 31, 69, Garde 42/
Subota
NEC Najmehen - Telstar 1:2 (0:2)
/Sjerhuis 83 - Brouver 1, Mendes 24/
18.45: (1,67) Go Ahed Igls (4,10) Vilem drugi (4,70)
20.00: (1,20) PSV (7,50) Fortuna Sitard (11,0)
21.00: (1,45) AZ Alkmar (4,50) ADO Den Hag (7,00)
Nedelja
12.15: (4,40) Sparta Roterdam (4,00) Fajenord (1,70)
14.30: (2,35) Groningen (3,45) Utreht (2,95)
14.30: (6,00) Zvole (4,70) Ajaks (1,48)
16.45: (3,00) Herenven (3,80) Tvente (2,15)
***kvote su podložne promenama