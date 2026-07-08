Bodež u srce Sutjeske: Crnogorci bili na pragu senzacije, poklekli u 93. minutu

Od sezone 2011/12, timovi iz Crne Gore su samo dvaput uspevali da prođu prvu prepreku u kvalifikacijama za najelitnije evropsko takmičenje, ne kažemo da bi Sutjeska to uspela, ali bi remijem bila znatno bliža tome. Ovako, bodež u srce borbenih gostiju zabio je Mark Gual. Iskusni španac je u trećem minutu nadoknade primio pas sa desne strane i lako savladao Vladu Giljena.

Pre ove situacije, Nikšićani su izgledali vrlo dobro. Čak su i prvi zapretili preko Vasilija Čavora, defanzivno su bili odlično namešteni i dozvoljavali su mali broj šansi predstavniku Kazahstana. Zato je za Crnogorce poraz još bolniji, Kairat je bio skoro bezopasan, ali je kaznio defanzivne greške. Najpre kod prvog gola kad su igrači bili loše postavljeni, a Lukas Afriko uspeo da unese loptu u gol, dok je drugi pao posle loše defanzivne tranzicije, pa je utisak i da je Sutjeska pobedila samu sebe.

Nikšićane čeka paklen posao u revanšu na domaćem terenu. Posle svega je utisak da su danas propustili veliku priliku da dvomeč učine još zanimljvijim.

LIGA ŠAMPIONA, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Ararat - Riga 2:0 (0:0)

/Oliveira 63, Franka Karlos 86/

Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)

/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/

Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)

/Simić 66, Paris 84/

Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)

/Benhaib 24 - Krasnići 82/

Vardar - KuPS 0:2 (0:1)

/Magasa 45, Arma 49/

Florijana - Šamrok 2:0 (0:0)

/Murić 45+1, Dža 79/

Tre Fjori - Larn 0:1 (0:1)

/Lasti 45/

Borac Banjaluka - Levski 1:1 (1:0)

/Juričić pen 9 - Oko Fleks 55/

KI Klaksvik - Atert Bisen 2:1 (1:0)

/Ali 12, Kletskard 49 - Rodriges 57/

Vikingur Rejkjavik - Đer 1:0 (0:0)

/Hansen 90+2/

Sreda

Kairat Almati Sutjeska 2:1 (0:0)

/Lukas Afriko 76, Mark Gual 90+3 - Mrvaljević 90/

18.00: (2,95) Flora (3,405) Iberija (2,35)

19.00: (2,30) Petroklub (3,15) Egnatija (3,05)

19.00: (4,10) Makslajn Rogačev (3,35) Univerzitatea Krajova (1,85)

*** kvote su podložne promenama