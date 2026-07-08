Ipsvič opet obara rekorde! Dao 28.000.000 evra za špica sa devet golova u seniorskoj karijeri
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 18:02
Emerson predstavljen na Portman Roudu
Prvo, pa muško! Ipsvič je ove srede pohvalio prvim pojačanjem za povratničku sezonu u Premijer ligi, i to kakvim – najskupljim u istoriji kluba.
Klubu sa Portman Rouda pridružio se Emerson (21), brazilski centarfor doveden iz Tuluza za rekordnu sumu. Ipsvič će za njegove usluge platiti 28.000.000 evra fiksno, dok bi francuski klub mogao da inkasira još 3.000.000 kroz bonuse.
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Sjajan posao Tuluza, koji je Emersona prošlog leta doveo iz turskog Geztepea za svega 3.200.000 evra i samo godinu dana kasnije ga prodao za skoro devet puta veću sumu. Sve to posle sezone u kojoj je 21-godišnji Brazilac nije bio ni najbolji strelac ekipe. Šta je to kod Emersona oduševilo čelnike engleskog kluba pokazaće vreme, jer sam pogled na brojke ne obara s nogu. Mada je jasno da one u današnje vreme nikako nisu presudne. Ali, da nisu bogzna kakve – nisu.
Emerson je postigao tek devet golova tokom dosadašnje seniorske karijere. Započeo ju je u Atletiko Paranenseu za koji je nastupio 13 puta pre nego što je otišao u Tursku. I tamo na 20 utakmica dva puta zatresao mrežu pre nego što je u samom finišu letnjeg prelaznog roka stigao u Tuluz. Za klub sa juga Francuske ukupno je odigrao 31 utakmicu, postigao sedam i namestio tri gol.
Nečim je, ipak, ostavio jak utisak pošto je nedeljama unazad i Hal Siti, još jedan novopečeni premijerligaš, ulagao napore da ga dovede. Međutim, Ipsvič je bio spreman da uloži više novca i najavio još jedan skupoceni prelazni rok.
Kažemo još jedan jer Ipsvič je pre dva leta, kada se takođe pripremao za sezonu u Premijer ligi, potrošio preko 150.000.000 evra na pojačanja. I isto kao sada oborio rekord dovođenjem Omarija Hačinsona iz Čelsija za 23.500.000 evra. Ali, tada su Traktor Bojsi prošli kao bosi po trnju, završili sezonu na pretposlednjem mestu i vratili se u Čempionšip.
Videćemo da li su u međuvremenu izvukli pouke.
Ipsvič je, inače, pre Emersonovog potvrdio još dva transfera, s tim da nije reč o novajlijama, već o fudbalerima koji su prošle sezone pomogli da se izbori plasman u Premijer ligu. A pošto su ga izborili, otkupili su Čubu Akpoma od Ajaksa i Sedrika Kiprea od Remsa za zbirno nešto manje od 14.000.000 evra.