Ipsvič opet obara rekorde! Dao 28.000.000 evra za špica sa devet golova u seniorskoj karijeri

Sjajan posao Tuluza, koji je Emersona prošlog leta doveo iz turskog Geztepea za svega 3.200.000 evra i samo godinu dana kasnije ga prodao za skoro devet puta veću sumu. Sve to posle sezone u kojoj je 21-godišnji Brazilac nije bio ni najbolji strelac ekipe. Šta je to kod Emersona oduševilo čelnike engleskog kluba pokazaće vreme, jer sam pogled na brojke ne obara s nogu. Mada je jasno da one u današnje vreme nikako nisu presudne. Ali, da nisu bogzna kakve – nisu.

Emerson je postigao tek devet golova tokom dosadašnje seniorske karijere. Započeo ju je u Atletiko Paranenseu za koji je nastupio 13 puta pre nego što je otišao u Tursku. I tamo na 20 utakmica dva puta zatresao mrežu pre nego što je u samom finišu letnjeg prelaznog roka stigao u Tuluz. Za klub sa juga Francuske ukupno je odigrao 31 utakmicu, postigao sedam i namestio tri gol.

Nečim je, ipak, ostavio jak utisak pošto je nedeljama unazad i Hal Siti, još jedan novopečeni premijerligaš, ulagao napore da ga dovede. Međutim, Ipsvič je bio spreman da uloži više novca i najavio još jedan skupoceni prelazni rok.

Kažemo još jedan jer Ipsvič je pre dva leta, kada se takođe pripremao za sezonu u Premijer ligi, potrošio preko 150.000.000 evra na pojačanja. I isto kao sada oborio rekord dovođenjem Omarija Hačinsona iz Čelsija za 23.500.000 evra. Ali, tada su Traktor Bojsi prošli kao bosi po trnju, završili sezonu na pretposlednjem mestu i vratili se u Čempionšip.

Videćemo da li su u međuvremenu izvukli pouke.

Ipsvič je, inače, pre Emersonovog potvrdio još dva transfera, s tim da nije reč o novajlijama, već o fudbalerima koji su prošle sezone pomogli da se izbori plasman u Premijer ligu. A pošto su ga izborili, otkupili su Čubu Akpoma od Ajaksa i Sedrika Kiprea od Remsa za zbirno nešto manje od 14.000.000 evra.