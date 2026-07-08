FeryTale! Britanac razvalio desetog na svetu i uradio nešto što nismo videli 25 godina
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 18:52
Artur Feri prvi igrač od Ivaniševića koji je dobio specijalnu pozivnicu i dogurao do polufinala
Sa razlogom je Vimbldon tenisko Svetsko prvenstvo. Taman je i Mundijal u Americi u toku, videli smo nekoliko iznenađenja, a na londonskoj travi nam je jedno priredio i Artur Feri!
Britanac definitivno proživljava bajku. S toga i ovakav naslov, iako se njegovo prezime ne piše skroz isto (fairytale). No, Feri je u četvrtfinalu na krcatom centralnom terenu sa 3:0 isprašio je desetog tenisera planete, Flavija Kobolija.
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Po setovima 6:4, 7:6 i brutalnih 6:0. Naterao je Britanac domaću publiku nekoliko puta na stajaće ovacije, koje je i te kako zaslužio. Prvi je igrač još od Gorana Ivaniševića koji je došao do polufinala Vimbldona, a da je dobio specijalnu pozivnicu za isti. Ujedno je i najslabije rangirani igrač u istoriji koji je došao do polufinala jedinog travnatog grend slema.
Zaista je leteo po terenu i finalistu Rolan Garosa naterao da izgleda kao da je on zapravo 114. na planeti. Možda je Kobolija stigla i karma jer je u trećem kolu slavio pobedu kao Mateus Kunja nakon čega je Brazil ispao sa Mundijala, zatim je slavio pobedu kao Kristijano Ronaldo posle koje je Portugal ispao od Španije, a sada - on je taj koji je ispao.
Takođe, Feriju je ovo prvo polufinale bilo kakvog seniorskog turnira na ATP turu. Zaista Vimbldon piše bajke, a Feri (inače francuskog porekla) se nada da će se njegova završiti kao i Ivaniševićeva. Već smo rekli, Hrvat je 2001. godine dobio specijalnu pozivnicu i onda osvojio najveći turnir na svetu!
O samom tenisu Ferija ne treba mnogo trošiti reči. Igra agresivno i bez straha. Ima i sreće, ali ju je i te kako zaslužio. Treći set i čišćenje Kobolija sa nulom to i dokazuje. Sada sledi odmor, a onda u petak polufinale sa Aleksanderom Zverevim. Nemac je razbio Tejlora Frica takođe sa 3:0 - 6:4, 6:4, 6:2.
Meč nije trajao ni dva sata, iako je ovo bio duel trećeg i sedmog na planeti. Fric nije znao šta ga je snašlo. Zverev je dominirao od prvog poena i došao do polufinala. Na Vimbldon je stigao kao šampion Rolan Garosa, pun samopouzdanja i sigurno neće dozvoliti da ga poremeti luda londonska publika protiv Ferija u petak.