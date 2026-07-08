FeryTale! Britanac razvalio desetog na svetu i uradio nešto što nismo videli 25 godina

Britanac definitivno proživljava bajku. S toga i ovakav naslov, iako se njegovo prezime ne piše skroz isto (fairytale). No, Feri je u četvrtfinalu na krcatom centralnom terenu sa 3:0 isprašio je desetog tenisera planete, Flavija Kobolija .

Sa razlogom je Vimbldon tenisko Svetsko prvenstvo. Taman je i Mundijal u Americi u toku, videli smo nekoliko iznenađenja, a na londonskoj travi nam je jedno priredio i Artur Feri !

Po setovima 6:4, 7:6 i brutalnih 6:0. Naterao je Britanac domaću publiku nekoliko puta na stajaće ovacije, koje je i te kako zaslužio. Prvi je igrač još od Gorana Ivaniševića koji je došao do polufinala Vimbldona, a da je dobio specijalnu pozivnicu za isti. Ujedno je i najslabije rangirani igrač u istoriji koji je došao do polufinala jedinog travnatog grend slema.

Zaista je leteo po terenu i finalistu Rolan Garosa naterao da izgleda kao da je on zapravo 114. na planeti. Možda je Kobolija stigla i karma jer je u trećem kolu slavio pobedu kao Mateus Kunja nakon čega je Brazil ispao sa Mundijala, zatim je slavio pobedu kao Kristijano Ronaldo posle koje je Portugal ispao od Španije, a sada - on je taj koji je ispao. Takođe, Feriju je ovo prvo polufinale bilo kakvog seniorskog turnira na ATP turu. Zaista Vimbldon piše bajke, a Feri (inače francuskog porekla) se nada da će se njegova završiti kao i Ivaniševićeva. Već smo rekli, Hrvat je 2001. godine dobio specijalnu pozivnicu i onda osvojio najveći turnir na svetu!