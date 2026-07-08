Jedan otišao, dvojica dolaze: Junajted troši 100.000.000 evra za brazilski vezni red

Edersonov transfer je odavno dogovoren sa italijanskim klubom za 40.500.000 evra fiksno i 4.500.000 kroz bonuse, a čeka se kraj Mundijala i lekarski pregledi u Mančesteru da se ozvaniči. Međutim, Majklu Keriku je potrebno još sveže krvi u veznom redu. Što zbog većeg broja utakmica jer ih čeka Liga šampiona, što zbog teške povrede Manuela Ugartea kojeg nećemo mesecima videti na terenu, a svakako je bio planiran za prodaju.

Prve želje su bili Eliot Anderson i Mateuš Fernandeš ali su bili preskupi i Junajted nije da izdvoji oko 100.000.000 evra koliko su tražili njihovi klubovi. Okrenuo se drugim opcijama i odlučiio se za Andreja Santosa iz Čelsija koji je duplo jeftiniji. Ponuda od 48.000.000 funti (oko 56.000.000 evra) fiksno i 2.000.000 funti kroz bonuse je danas prihvaćena na Stamford Bridžu. Uz detalj da će Plavcima pripasti i 10 odsto od narednog transfera Brazilca.

Santosa je Čelsi kaparisao još kao tinejdžera iz Vaska za 12.500.000 evra i ostavio ga u Brazilu da završi sezonu. Kada je stigao na Ostrvo u leto 2023, odmah je prosleđen u Notingem na pozajmicu, ali se tamo nije proslavio i posle pola godine je „parkiran“ u Čelsijevu filijalu Strazbur gde je odigrao odličnih godinu i po dana kod Lijama Rosenijera. Nametnuo se za povratak u Čelsi prošlog leta gde mu se kasnije opet ukrstio put sa Rosenijerom. Nije se izborio za mesto u reprezentaciji Brazila, ali je ostavio dovoljno dobar utisak da se Junajted „upeca“.

Prvo je dogovorio lične uslove sa Crvenim đavolima oko znatno bogatijeg ugovora od dosadašnjeg na Stamford Bridžu, a onda je čekao zeleno svetlo i dogovor klubova. Nakon što je Čelsi prihvatio ponudu, Andrej Santos je dobio dozvolu da ode u Mančester i obavi lekarske preglede pred potpis ugovora.

Čelsi suštinski ne gubi mnogo jer Santos nije bio standardan u prvih 11. Tu su Moizes Kaisedo i Enco Fernandez, veću minutažu bi trebalo da ima i Romeo Lavija, a nameće se i mladi Dario Esugo koji je došao iz Sportinga. Sa druge strane, ostvarili su veliki profit na njemu koji će im biti od pomoći u balansiranju finansijskih izveštaja.