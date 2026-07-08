Jedan otišao, dvojica dolaze: Junajted troši 100.000.000 evra za brazilski vezni red
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 19:04
Čelsi prihvatio ponudu za Andreja Santosa
Malo je ljudi u svetu vrhunskog fudbala koji ovih dana veruju u brazilske fudbalere, a pogotovo u njihove vezne igrače. Mančester Junajted pripada toj manjini.
Ovog leta je vezni red Crvenih đavola ostao bez Kazemira, ali na mesto brazilskog veterana bi trebalo da dođu dvojica njegovih mladih zemljaka. Nakon Edersona iz Atalante, Junajted je dogovorio i kupovinu Andreja Santosa iz Čelsija. Ukupan ceh za brazilski vezni red bi trebalo da iznosi oko 100.000.000 evra.
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Edersonov transfer je odavno dogovoren sa italijanskim klubom za 40.500.000 evra fiksno i 4.500.000 kroz bonuse, a čeka se kraj Mundijala i lekarski pregledi u Mančesteru da se ozvaniči. Međutim, Majklu Keriku je potrebno još sveže krvi u veznom redu. Što zbog većeg broja utakmica jer ih čeka Liga šampiona, što zbog teške povrede Manuela Ugartea kojeg nećemo mesecima videti na terenu, a svakako je bio planiran za prodaju.
Prve želje su bili Eliot Anderson i Mateuš Fernandeš ali su bili preskupi i Junajted nije da izdvoji oko 100.000.000 evra koliko su tražili njihovi klubovi. Okrenuo se drugim opcijama i odlučiio se za Andreja Santosa iz Čelsija koji je duplo jeftiniji. Ponuda od 48.000.000 funti (oko 56.000.000 evra) fiksno i 2.000.000 funti kroz bonuse je danas prihvaćena na Stamford Bridžu. Uz detalj da će Plavcima pripasti i 10 odsto od narednog transfera Brazilca.
Santosa je Čelsi kaparisao još kao tinejdžera iz Vaska za 12.500.000 evra i ostavio ga u Brazilu da završi sezonu. Kada je stigao na Ostrvo u leto 2023, odmah je prosleđen u Notingem na pozajmicu, ali se tamo nije proslavio i posle pola godine je „parkiran“ u Čelsijevu filijalu Strazbur gde je odigrao odličnih godinu i po dana kod Lijama Rosenijera. Nametnuo se za povratak u Čelsi prošlog leta gde mu se kasnije opet ukrstio put sa Rosenijerom. Nije se izborio za mesto u reprezentaciji Brazila, ali je ostavio dovoljno dobar utisak da se Junajted „upeca“.
Prvo je dogovorio lične uslove sa Crvenim đavolima oko znatno bogatijeg ugovora od dosadašnjeg na Stamford Bridžu, a onda je čekao zeleno svetlo i dogovor klubova. Nakon što je Čelsi prihvatio ponudu, Andrej Santos je dobio dozvolu da ode u Mančester i obavi lekarske preglede pred potpis ugovora.
Čelsi suštinski ne gubi mnogo jer Santos nije bio standardan u prvih 11. Tu su Moizes Kaisedo i Enco Fernandez, veću minutažu bi trebalo da ima i Romeo Lavija, a nameće se i mladi Dario Esugo koji je došao iz Sportinga. Sa druge strane, ostvarili su veliki profit na njemu koji će im biti od pomoći u balansiranju finansijskih izveštaja.