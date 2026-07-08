Inter rešio pitanje golmana

Klub su, pored Denzela Damfrisa, napustili veterani poput Stefana de Fraja, Frančeska Aćerbija, Matea Darmijana i golmana Jana Zomera koji je imao najbitniju ulogu od svih njih. Otvorilo se pitanje golmana u narednoj sezoni i deluje da je Inter rešio to pitanje. Osim što će veću priliku dobiti rezervista Đuzep Martinez koji je kupljen još pre dve godine iz Đenove za 14.000.000 evra i stasavao je uz Zomera, dogovoren je i dolazak iskusnog Ivana Provedela iz Lacija.

On nakon četiri sezone napušta Lacio sa kojim je imao još godinu dana ugovora. Rimljani su pristali na Interovih 3.000.000 evra što nije neka velika zarada, ali nije ni skromna ako se znaju Provedelove godine, ugovor i forma u poslednje vreme. Na golu Rimljana će ga zameniti Hristos Mandas koji se vratio sa pozajmice iz Bornmuta, dok će alternativa biti mladi Edoardo Mota.

Sada ostaje pitanje koji golman će biti prvi izbor Kristijana Kivua. Plan je da prednost na početku sezone dobije Martinez kao mlađi i vredniji. Španac je dve godine čekao takvu šansu, ali ako je ne iskoristi, Kivu se neće libiti da stavi Provedela na gol. Iskusan je i navijač Intera od malih nogu, što takođe može da bude bitna prednost.