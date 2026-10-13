Bojan Ostojić ponovo trener u Srpskoj ligi
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 4min | uto. 13.10.26. | 18:38
Mladi stručnjak preuzeo Jedinstvo iz Stare Pazove
Bojan Ostojić je ponovo trener u Srpskoj ligi. Nekadašnji prvotimac Partizana preuzeo je Jedinstvo iz Stare Pazove, koje zauzima sedmo mesto u Srpskoj ligi Vojvodina.
Ostojić se po završetku igračke karijere otisnuo u trenerske vode, a samostalan posao započeo pre godinu dana u Slobodi iz Užica, u kojoj je ostao do maja ove godine. Na početku sezone bio je deo stručnog štaba Saše Mićovića u Napretku, a sada će ponovo raditi samostalno.
Izabrane vesti
Ostojić je tokom igračke karijere branio boje Sevojna, Slobode iz Užica, Radničkog iz Kragujevca, Novog Pazara, Voždovca, Čukaričkog i Partizana.
Nekada stameni štoper je klubu iz Humske doneo poslednji tofej, pobedonosnim golom u finalu Kupa Srbije na stadionu Rajko Mitić 2019. godine.
„FК Jedinstvo sa velikim zadovoljstvom predstavlja novog šefa stručnog štaba Bojana Ostojića! Nekadašnji kapiten beogradskog Partizana, šampion Srbije i trostruki osvajač Кupa Srbije sa crno-belima, čovek koji je pobedonosnim golom u večitom derbiju doneo trofej svom klubu, od danas započinje novo poglavlje u Staroj Pazovi. Tokom bogate igračke karijere izgradio je ime prepoznatljivo po borbenosti, karakteru i pobedničkom mentalitetu, a trenersko iskustvo sticao je u srpskom fudbalu. Pred našim klubom su novi izazovi, velike ambicije i mnogo rada. Verujemo da će Ostojićevo iskustvo, znanje i autoritet doneti dodatnu energiju našoj ekipi“, poručili su iz Jedinstva na društvenim mrežama.