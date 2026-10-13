Bojan Ostojić ponovo trener u Srpskoj ligi

Bojan Ostojić je ponovo trener u Srpskoj ligi. Nekadašnji prvotimac Partizana preuzeo je Jedinstvo iz Stare Pazove, koje zauzima sedmo mesto u Srpskoj ligi Vojvodina.

Ostojić se po završetku igračke karijere otisnuo u trenerske vode, a samostalan posao započeo pre godinu dana u Slobodi iz Užica, u kojoj je ostao do maja ove godine. Na početku sezone bio je deo stručnog štaba Saše Mićovića u Napretku, a sada će ponovo raditi samostalno.