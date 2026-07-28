Ratkov na transfer-listi, traži kupca u Nemačkoj; Lacio merka Filkruga i Himeneza

Neće ni on biti prvi špic, jer će Lacio tek morati da ga nađe. A, nema baš para da se razbacuje. Hteo je Karlosa Espija, navodno poslao ponudu od 6.000.000 za pozajmicu i obaveznih 15.000.000 za otkup, ali Levante je odbio, jer u njegovom ugovoru postoji izlazna klauzula u visini od 25.000.000, a Španci se nadaju ponudi iz Premijer lige.

Zato se Lacio okrenuo jeftinijim opcijama, onima iz Milana. Prvo Niklasu Filkrigu, koji se vratio sa pozajmice u Vest Hem, ali ni u Londonu neće dobiti šansu. Tamo doduše zarađuje 3.500.000 evra, ali je pristao da prepolovi platu samo da bi prošle sezone igrao za Rosonere. Nije se naigrao, dao je samo jedan gol, ali rad je on da se vrati u Italiju. Samo što su mu već 33 godine, a Lacio bi nekog mlađeg.

Gatuzov izbor je 25-godišnji Santjago Himenez, iako su ga prošle sezone povrede upropastile, pa je dao samo jedan gol u Kupu. Potencijal nije sporan, rizik od povreda tera sve u Rimu da se zamisle. Svakako Meksikanac nije u planovima na San Siru. Lacio bi ponudio samo pozajmicu, bez obaveze otkupa. Zasad, nije realno.

No, to svejedno ne menja poziciju Ratkova. U Laciju prosto nisu spremni da se opklade u momka koji će u avgustu proslaviti 23. rođendan. I navodno mu menadžeri već mesec dana traže klub u Nemačkoj. U Bundesligi. Lacio je svestan da neće uspeti da povrati svih 13.000.000 evra koliko je u januaru uložio u Srbina.

Gatuzo inače insistira i na pojačanju na mestu centralnog beka, sa Dinamom nisu prošli pregovori oko Serđija Domingeza, jer iako Lacio jeste nudio traženih 15.000.000 evra navodno je želeo da isplatu rastegne na više godina. Modri su to odbili. Zato sada Rimljani gledaju ka 19-godišnjem Noi Markmanu iz Nordsjelanda. Ume da iznese loptu, a to je ono što Gatuzo traži.