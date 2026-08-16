Dedić i Jajsle u epizodi – ja garantujem za ovog dečka, platite 35.000.000

Ukoliko sve protekne po planu, bh. defanzivac bi mogao da debituje već narednog vikenda, na otvaranju Premijer lige. Njukasl u prvom kolu dočekuje Liverpul, a na Sent Džejms parku se nadaju da će 23-godišnjak biti spreman da se suprotstavi ekipi Andonija Iraole.

Za neke bi ovakva odluka možda bila ishitrena, ali najmanje dva faktora mogla bi da ubrzaju Dedićev debi u novom klubu. Prvi je taj što Jajsle vrlo dobro poznaje Dedića. Nemački stručnjak je sa njim sarađivao u Red Bul Salcburgu i njegovoj filijali Liferingu u kojima ga je zbirno vodio na preko 50 utakmica. U međuvremenu su im se putevi razdvojili pošto je Jajsle leta 2023. godine otišao u Al Ahli, ali će se tri godine, na obostrano zadovoljstvo, ponovo sresti na severoistoku Engleske. I tada će talentovani Nemac, kao što je onomad Ivica Iliev u Partizanu kada je dočekao Ognjena Ožegovića, moći da pred britanskim medijima uzvikne – ja garantujem za ovog dečka.

Drugi faktor koji bi mogao da utiče na to da već narednog vikenda Dedić obuče dres Njukasla na zvaničnoj utakmici jesu problemi koji engleski klub more kraj desne aut-linije, ali i generalno na bočnim pozicijama. Nakon odlazaka Kirana Tripijea, Emila Krafta i Meta Targeta, broj opcija u odbrambenoj liniji značajno je limitiran, a situaciju je dodatno otežala povreda koju je doživeo Tino Livramento, zbog čega Jajsle trenutno nema na raspolaganju zdravog desnog beka.

Zadaci na toj poziciji nisu strani ni centralnom vezisti Luisu Majliju, ali je on krajem prošle sezone doživeo prelom stopala, pa sada radi na povratku forme.

Dedić je u Benfiku stigao prošlog leta za svega 12.000.000 evra, što znači da će samo godinu dana kasnije inkasirati skoro tri puta veću sumu. Bivši fudbaler Olimpika iz Marselja je za lisabonski tim odigrao 46 utakmica, postigao jedan i namestio još pet golova.