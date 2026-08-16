Ovusu želeo da ode iz Zvezde po svaku cenu
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Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 18:54
Tvrdi menadžer Nir Amir
Epizoda Daglasa Ovusua u Crvenoj zvezdi se neće pamtiti, nema po čemu, osim po podatku da je to jedan od najvećih, ako ne i najveći, interni transfer Mozzart Bet Superlige. Fudbalera iz Gane Zvezda je zimus dovela iz Radnika za sumu veću od dva miliona evra, ali maltene posle dve utakmice ga je trener Dejan Stanković precrtao.
Ovusu je ovog leta bio jednom nogom u Plzenju, ali nije prešao lekarske preglede, ali je pre nekoliko dana potpisao za Hapoel iz Tel Aviva. Kako je ispričao agent Nir Amir za izraelski portal Sport5, krilni napadač iz Gane je jedva dočekao da ode iz Beograda.
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„Ovusu je želeo da ode iz Crvene zvezde po svaku cenu. Rekao mi je da želi da ode i to što pre. Tako da kada se pojavio Hapoel Tel Aviv sa ponudom, posao smo završili relativno brzo“, objasnio je Amir.
Agent je objasnio da se u jednom momentu i Makabi iz Tel Aviva uključio u priču, ali da se povukao kada je čuo da je Hapoel u pregovorima sa Ovusuom.
„Ja sam ponudio igrača Makabiju, ali oni tada nisu imali sportskog direktora, a imali su višak stranaca. Posle kada se javio Hapoel, nisam želeo da igram prljavo, da licitiram, a i Makabi nije hteo da učestvuje u „ratu“ sa Hapoelom, tako da nije ni poslao ponudu. Tako da priče kako je Makabi želeo da pozajmi Ovusua sa pravom otkupa nisu tačne. Jednostavno, ponude nije ni bilo“, objasnio je Amir.