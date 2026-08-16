Ovusu želeo da ode iz Zvezde po svaku cenu

„Ovusu je želeo da ode iz Crvene zvezde po svaku cenu. Rekao mi je da želi da ode i to što pre. Tako da kada se pojavio Hapoel Tel Aviv sa ponudom, posao smo završili relativno brzo“, objasnio je Amir.

Agent je objasnio da se u jednom momentu i Makabi iz Tel Aviva uključio u priču, ali da se povukao kada je čuo da je Hapoel u pregovorima sa Ovusuom.

„Ja sam ponudio igrača Makabiju, ali oni tada nisu imali sportskog direktora, a imali su višak stranaca. Posle kada se javio Hapoel, nisam želeo da igram prljavo, da licitiram, a i Makabi nije hteo da učestvuje u „ratu“ sa Hapoelom, tako da nije ni poslao ponudu. Tako da priče kako je Makabi želeo da pozajmi Ovusua sa pravom otkupa nisu tačne. Jednostavno, ponude nije ni bilo“, objasnio je Amir.