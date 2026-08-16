Murinjo lansirao kompletan Real, Karijus izrešetan kao nekad

Startna postava u generalnoj probi nagoveštava i kakav ćemo Real gledati u Murinjovoj povratničkoj sezoni. Za početak, Kilijan Embape će biti ‘devetka’ koliko god da se to njemu ne sviđa. Bunio se u Parizu i reprezentaciji zbog te pozicije jer više voli da je na levom krilu, ali kod Murinja će biti udarna igla.

Real Madrid je počeo u sastavu: Kurtoa – Aleksander Arnold, Konate, Hausen, Kareras – Valverde, Bernardo Silva – Braim Dijaz, Arda Guler, Vinisijus Žunior – Embape.

Jasno je da ovo nije najjača postava Reala. Ali, Kukurelja se tek priključio, Diomande je tek došao, a malo je verovatno da će i Arda Guler igrati pre Belingema kao “desetka”. Pitanje je i štoperskog para kada se Militao oporavi. Ali, ovo danas je skica kako će Real da izgleda u 4-2-3-1.

Samo šest minuta je trebalo Kilijanu Embapeu da zatrese mrežu u prvom meču pod Murinjovom komandnom palicom. Namirisao je loš povratni pas domaćih, izašao sam na Lorisa Karijusa i savladao ga. Nemačkom golmanu je ovo bio prvi susret protiv Reala nakon onog traumatičnog finala Lige šampiona 2018. koje mu je naglavačke okrenulo karijeru.

I ovoga puta je zamirisalo na katastrofu jer je Embape u 11. minutu pogodio stativu, da bi mu Karijus minut kasnije odbranio zicer. Ipak, ništa nije mogao u 20. minutu kada ga je udarcem glavom posle kornera savladao Din Hausen.

Šalkeu je trebalo dobrih pola sata da pripreti Realu prvi put… Ozbiljno organizovano je delovao Murinjov tim. Guler je sjajno dirigovao igrom, Vinisijus, Dijaz i Embape dobro sarađivali u napadu, a odbrana je delovala zategnuto. Murinjo je na poluvremenu rešio da napravi izmene i Real je malo spustio gas.

Umesto Kurtoe, Konatea, Gulera i Embapea su ušli Lunjin, Ridiger, Kamavinga i mladi Karlos Espi. Novajlija iz Levantea sjajno koristi šanse kao Embapeova alternativa u špicu. Ušao je na poluvremenu i u prošloj utakmici protiv Ferencvaroša i dao gol, a isto je uradio i danas nakon desetak minuta na terenu. Odlično su po levoj strani kombinovali Kareras i Vinisijus, a ovaj prvi je idealnim centaršutem našao Espija koji je pogodio glavom sa druge stative.

Došao je red na novu turu izmena. Trent, Braim, Bernardo Silva i Kareras su izašli nakon sat vremena, a ušli su Belingem i novajlije Damfris, Kukurelja i Diomande. Španski bek je zaradio salve zvižduka jer mu nemačka publika još ne oprašta ono igranje rukom na EP pre dve godine. U nastavku su šansu dobili i neki mladi igrači, a tempo je pao i Real nije stvarao neke velike šanse do kraja.

Bila je ovo poslednja provera Merengesa uoči starta sezone protiv Espanjola naredne subote.