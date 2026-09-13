Bomba iz Lučana: Potpisao Filip Mladenović!
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Vreme čitanja: 4min | ned. 13.09.26. | 16:56
Nekadašnji reprezentativac novi igrač Mladosti
Prava bomba iz Lučana! Novi fudbaler Mladosti postao je Filip Mladenović, doskorašnji reprezentativac Srbije!
Iskusni levi bek je bio slobodan igrač otkako je na kraju prošle sezone napustio Panatinaikos. Pominjale su se razne moguće destinacije za nastavak karijere, najčešće klubovi iz Poljske, ali na kraju, kada je pala zavesa na prelazni rok u gotovo celoj Evropi, Mladenović je odlučio da potpiše za Mladost.
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Ogromno pojačanje dobili su Lučanci, što po kvalitetu, što po tome što im je levi bok oslabljen posle odlaska Žarka Udovičića, pa je po toj strani na prethodnim mečevima igrao Miloš Cvetković, koji je izvorno desni bek.
Filip Mladenović je imao dve odlične sezone u Panatinaikosu, pogotovo prvu kada je bio među najstandardnijim prvotimcima. Status mu se promenio kada je Rafa Benitez došao za trenera prošle godine, ali se ni Španac nije proslavio u Atini, pa je i on bivši.
Pre Panatinaikosa, Mladenović je igrao u Poljskoj, Turskoj, Nemačkoj, Belgiji, a srpskoj fudbalskoj javnosti je najpoznatiji po periodu koji je proveo u Crvenoj zvezdi.
Za reprezentaciju Srbije Filip Mladenović je odigrao 34 utakmice, igrao je na Svetskom prvenstvu u Kataru i na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.