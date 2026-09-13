Bomba iz Lučana: Potpisao Filip Mladenović!

Ogromno pojačanje dobili su Lučanci, što po kvalitetu, što po tome što im je levi bok oslabljen posle odlaska Žarka Udovičića , pa je po toj strani na prethodnim mečevima igrao Miloš Cvetković , koji je izvorno desni bek.

Filip Mladenović je imao dve odlične sezone u Panatinaikosu, pogotovo prvu kada je bio među najstandardnijim prvotimcima. Status mu se promenio kada je Rafa Benitez došao za trenera prošle godine, ali se ni Španac nije proslavio u Atini, pa je i on bivši.

Pre Panatinaikosa, Mladenović je igrao u Poljskoj, Turskoj, Nemačkoj, Belgiji, a srpskoj fudbalskoj javnosti je najpoznatiji po periodu koji je proveo u Crvenoj zvezdi.

Za reprezentaciju Srbije Filip Mladenović je odigrao 34 utakmice, igrao je na Svetskom prvenstvu u Kataru i na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.