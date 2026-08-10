Bomba Pulgara i trk Enrikea za tri boda Falmenga
Vreme čitanja: 3min | pon. 10.08.26. | 02:30
Domaćin bolji od Vitorije - 2:0
Flamengo ulazi u pakleni period u kojem ga očekuje veliki broj utakmica na domaćoj i međunarodnoj sceni, a prvi riva bila je Vitorija. Moglo je ovo vrlo lako da prerastu u meč u kojem favorit napada, ređa šanse, ali bez uspeha. Međutim, ključ pobede domaćina bio je rani pogodak koji je nosio crveno-crne većim delom utakmice, a na kraju je ekipa iz Rija slavila sa rutinskih - 2:0.
Pobeda je bila pod moranjem za ekipu Leonarda Žardima, najpre iz razloga da prekine mini-seriju od dva remija, potom da iskoristi X vodećeg Palemirasa i održi kakav-takav korak sa njim u borbi za vrh, a treći da sačuva drugo mesto u odnosu na Atletiko Paranense koji nadire.
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Kada se pogleda kompletna slika, Flamengo je ostvario zacrtane ciljeve.
Domaćin je pobedio, što je najvažnije, pokazao atraktivan fudbal, ali i nadmoć, bez obzira što je rezultatski pitanje pobednika rešeno u poznom delu utakmice.
Od starta se videlo da će ovo biti meč u kojem će se igrati "Viktorije" pred golom Vitorije. Flamengo je od prvog sudijskog zvižduka krenuo da nadire i napada, a rana inicijativa se isplatila u 14. minutu. Iako se utakmica igrala na tlu Južne Amerike, može se reći da su crveno-crni goste načeli evro golom. Domaćin je poveo posle neverovatnog pogotka sa prilične distance, a mrežu je zatresao Erik Pulgar.
Imao je Flamengo još nekoliko prilika da duplira prednost u drugom poluvremenu, ali promene rezultata nije bilo.
Domaćin je nastavio da opseda gol rivala koji je objektivno gledano kvalitetom neuporedivo skromniji od jednog od najbogatijih timova na čitavom kontinentu. Međutim, nikako nije uspevalo Žardimovom timu da dođe do sigurnije prednosti. Vitorija se nekako branila sve do 80. minuta. Gosti su krenuli u napad i ostavili prostora na svojoj polovini. Otvorio se prostor Brunu Enrikeu, koji je sjajno povukao loptu, namestio je na jaču nogu, a potom još boljim udarcem smestio loptu u gol Vitorije.
Ovo je ono što je Flamengo morao da uradi, a sada ih za tri dana očekuje još jedan veliki izazov. Crveno-crni će u prvom meču osmine finala igrati protiv Kruzeira i sigurno da im pobeda nad Vitorijom znači zbog samopouzdanja, kao i toga da se u izuzetno naporan period sezone uđe u pobedničkom raspoloženju.
BRAZIL, 22. KOLO
Subota
Gremio - Sao Paulo 2:1 (0:1)
/Volas 48, Pavon 86 - Antonio 45+2/
Ramo - Atletiko Mineiro 2:2 (1:2)
/Jaja 3, Taljari 74 - Reinije 34, Bernard 38/
Nedelja
Koritiba - Šapokoense 2:1 (1:0)
/Kozer 31, Roča 82 - Tulio 90+5/
Botafogo - Fluminense 1:1 (1:0)
/Telješ 44 - Ignjasio 58/
Kruzeiro - Mirasol 3:1
/Žoao Marselo 12, Kaio Žorže 76, Vesli 84 - Reinaldo 27p/
Baija - Vasko da Gama 0:0
Palmeiras - Internasional 0:0
Santos - Atletiko Paranense 0:2
/Viveros 14, 26/
Bragantino - Korintijans 0:2
/Garo 59, Pedro Raul 87/
Ponedeljak
Flamengo - Vitorija 2:0
/Pulgar 14, Bruno Enrike 80/